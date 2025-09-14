Der TSV Landsberg II feiert in der Kreisliga einen überzeugenden Sieg

Trotz des 5:0-Erfolgs seiner Mannschaft in der Fußball-Kreisliga gegen Gilching II war Michael Echter, Trainer des TSV Landsberg II, nicht rundum zufrieden - was aber wohl eher daran lag, dass der Coach eben Perfektionist ist. „Wir haben einige Chancen liegen gelassen, der Sieg hätte noch höher ausfallen müssen“, lautete sein erstes Fazit. Dann schob er aber nach: „Heute hat es meine Mannschaft über die 90 Minuten guten Fußball gespielt und es hat auch geklappt, sich gegenseitig zu pushen.“ Das mag auch daran gelegen haben, dass der Kader praktisch wieder komplett ist.

