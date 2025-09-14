Icon Menü
Überzeugender Sieg für den TSV Landsberg II in der Fußball-Kreisliga

Fußball

Der TSV Landsberg II feiert in der Kreisliga einen überzeugenden Sieg

Im Duell der Reserven setzt sich der TSV Landsberg in der Fußball-Kreisliga gegen Gilching durch. Fuchstal muss dagegen mit einem Rumpfteam auflaufen.
    Luca Dollinger (links) und Benedikt Oppenrieder erzielten beim 5:0-Sieg des TSV Landsberg jeweils einen Treffer.
    Luca Dollinger (links) und Benedikt Oppenrieder erzielten beim 5:0-Sieg des TSV Landsberg jeweils einen Treffer. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    Trotz des 5:0-Erfolgs seiner Mannschaft in der Fußball-Kreisliga gegen Gilching II war Michael Echter, Trainer des TSV Landsberg II, nicht rundum zufrieden - was aber wohl eher daran lag, dass der Coach eben Perfektionist ist. „Wir haben einige Chancen liegen gelassen, der Sieg hätte noch höher ausfallen müssen“, lautete sein erstes Fazit. Dann schob er aber nach: „Heute hat es meine Mannschaft über die 90 Minuten guten Fußball gespielt und es hat auch geklappt, sich gegenseitig zu pushen.“ Das mag auch daran gelegen haben, dass der Kader praktisch wieder komplett ist.

