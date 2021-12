Vorstand bestätigt

Der Freizeitverein Holzhausen wird weiter von Robert Schuster geführt.

Robert Schuster führt auch weiterhin den Freizeitverein Holzhausen. Bei der Jahresversammlung des Vereins sprachen ihm alle Mitglieder das Vertrauen aus.

Seine Stellvertreterin bleibt Pamela Seitz. Für die Finanzen des Vereins ist künftig Konstanze Frank zuständig, die auf Franz Schießl folgt. Nicht mehr kandidierte auch die Schriftführerin Brigitte Steinbrink, für sie wurde Christoph Dietzinger neu gewählt.

Der Vorstand wird komplettiert durch die Beisitzer Karin Gänsdorfer, Tobias Hofmuth, Stefan Söldner, Andreas Widmann und Markus Porzelius.

Für seine besonderen Verdienste für den Freizeitverein wurde Norbert Mayr vom Vorsitzenden zum Ehrenmitglied ernannt. Mayr war viele Jahre als Vorsitzender, Kassenwart und Beisitzer im Verein tätig.

Der Freizeitverein hätte im vergangenen Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiern können. Dazu hatte der Vorstand ein besonderes Jahresprogramm, einschließlich einer großen Jubiläumsveranstaltung geplant.

Letztlich fiel ein Großteil davon der Pandemie zum Opfer. „Corona hat uns als Verein schwer gebeutelt“, so der Vorsitzende Robert Schuster zu den Einschränkungen. Es konnten jedoch noch einige Veranstaltungen durchgeführt werden. Er berichtete unter anderem von einem Kinderfasching, der großen Anklang fand, der Teilnahme am Faschingsumzug in Igling und einem Männergrillkurs.

Der Vorsitzende dankte allen Vorstandsmitgliedern, Helfern und Unterstützern, ohne die das, wenn auch eingeschränkte, Programm nicht möglich gewesen wäre. Iglings Bürgermeister Günther Först gratulierte dem neuen Vorstand zu seiner Wahl, dem neuen Ehrenmitglied zu seiner Ernennung und lobte das Engagement des Vereins in der Gemeinde. (jr)