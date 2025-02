Bittere Niederlage für die Herren der Lechrain Volleys

Es war ein wegweisendes Spiel für die Herren der Lechrain Volleys in der Volleyball-Landesliga. Doch schon im Vorfeld lief es für die LRV-Herren nicht nach Plan: Unter anderem krankheitsbedingt konnten sie in Weitnau lediglich mit sieben Spielern antreten. Trotz der deutlich geschwächten Mannschaft schlugen sich die Lechrainer sehr gut, auch wenn es keine Punkte gab.

In jedem der drei Spielsätze gegen den bis dahin Tabellenzweiten war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Heimmannschaft. Teilweise lagen die Volleys sogar kurzzeitig deutlich in Führung. Jedoch konnte der letzte Abschluss nicht gefunden werden, weshalb das Spiel mit 0:3 (21:25:21:25,22:25) an Weitnau ging. Das Endergebnis spiegelt damit definitiv nicht die Gesamtleistung der LRV-Männer wider. Weitnau hat sich durch den Doppelsieg dennoch verdient mit 28 Punkten an die Tabellenspitze geschoben, die Lechrain Volleys bleiben zwar auf dem 4. Tabellenplatz, allerdings beträgt der Punktabstand zum Relegationsplatz zehn Punkte. Und statt nach oben müssen die LRV-Herren nun nach unten blicken: Sie haben nur drei Punkte mehr als der Tabellensiebte TV Planegg Krailling. Das soll sich am nächsten Heimspieltag der LRV-Herren am 22. Februar ändern, dann sind wichtige Punkte gegen die Konkurrenten TSV Haunstetten (Platz 6) und DJK Augsburg (Platz 9) eingeplant.

Damen II der Lechrain Volleys bangen noch um den Klassenerhalt

Auch die Damen II der Lechrain Volleys gingen in der Bezirksliga leer aus und verpassten damit den vorzeitigen Klassenerhalt. Gegen den SV Neuperlach München gerieten die LRV-Damen schnell in Rückstand und und unterlagen am Ende doch knapp mit 25:27, 24:26 und 22:25. Auch gegen TS Jahn München zeigten die Lechrain-Damen nicht die gewünschte Konstanz und unterlagen 1:3. Damit belegen die LRV-Damen den sechsten Tabellenplatz und müssen noch punkten, um nicht in die Abstiegsrelegation zu rutschen. (AZ)