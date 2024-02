Bleiben die Lechrain Volleys weiter auf Meisterkurs?

Mehrere Teams der Lechrain Volleys spielen in ihren Gruppen mit um den Aufstieg. Die Herren I können es sogar in die Volleyball-Bayernliga schaffen.

Im Aufwind befinden sich gleich mehrere Mannschaften der Lechrain Volleys. Langsam nähert sich das Saisonende und dieses könnte für einige ein sehr erfolgreiches werden. Doch nicht bei allen läuft es nach Wunsch: Die Damen I müssen um den Klassenerhalt bangen.

Herren I Mit dem 3:1-Pflichtsieg im Nachholspiel beim Tabellenschlusslicht Vierkirchen haben die Lechrain Volleys alles für einen hochkarätigen Heimspieltag bereitet. Am Samstag ist nämlich ab 14.30 Uhr in der Schulturnhalle in Weil der Landesliga-Spitzenreiter Tabellenführer DonauHolz Volleys MTV Ingolstadt zu Gast. Bei einem Sieg gegen die Ingolstädter haben die Lechrain Volleys gute Chancen auf einen Aufstieg in die Bayernliga. Aktuell befinden sich die Herren I mit nur einem verlorenen Spiel auf Platz zwei, da sie fünf Spiele weniger haben als Spitzenreiter Ingolstadt. Dieser hat aber bereits drei Niederlagen kassiert. Im Hinspiel konnten die Lechrain Volleys die Ingolstädter in einem knappen Tiebreak im fünften Satz besiegen. Im zweiten Spiel treffen die LRV-Herren auf die Satellites Schwabmünchen, gegen die hatten sie das Hinspiel klar mit 3:0 gewonnen.

LRV-Herren II sind auf Revanche aus

Herren II Auf Revanche sind die LRV-Herren II beim Heimspieltag in der Bezirksklasse 2 am Samstag, ab 14.30 Uhr, in Weil aus: Sie haben den Tabellenzweiten SF Harteck und den -vierten TUSC Obermenzing zu Gast. Gegen beide hatten sie die Hinspiele verloren.

Herren III Für die Herren III könnte die Vorentscheidung fallen, ob es mit dem Aufstieg in die Bezirksklasse klappt. Ab 11.30 Uhr treten die LRV-Herren gegen ASV Dachau VI und Dachau V an. Sollten die Gastgeber, die als Tabellenzweite in den Spieltag gehen, beide Partien gewinnen, dürfte der Aufstieg nahezu perfekt sein.

Damen I Nach der Faschingspause geht es für die Landesliga-Damen der Lechrain Volleys in das letzte Drittel der Saison. Und das hat es in sich: Die Damen müssen ordentlich punkten, wollen sie den direkten Abstieg oder die Relegation vermeiden. Am besten gleich am Samstag, wenn es zum Tabellennachbarn FC Langweid geht. Mit 17 Punkten steht die Heimmannschaft auf Platz 6, direkt vor den LRV-Damen (16). Das Hinspiel hatten das LRV-Team knapp mit 2:3 im Tiebreak verloren. Das soll sich ändern, trotz einiger Ausfälle. Spielbeginn in Langweid ist am Samstag um 14.30 Uhr.

Damen II Als Tabellenführer der Bezirksklasse 2 gehen die LRV-Damen in den Spieltag in Maisach. Dort treten sie gegen Verfolger TV Planegg Krailling IV und die Gastgeberinnen an. Mit zwei Siegen könnten sie das Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga offenhalten.

Die Damen-Teams müssen unbedingt punkten

Damen III Nur mit zwei Siegen beim Kreisliga-Schlusslicht TV Mering sowie gegen den Drittletzten VfR Jettingen II dürfen sich die LRV-Damen noch Hoffnungen auf die Aufstiegsrelegation in die Bezirksklasse machen.

Damen IV/Damen V Zum vereinsinternen Duell kommt es in der Kreisliga 3. Im Hinspiel hatten die LRV-Damen IV das bessere Ende für sich. Es wird spannend werden, ob es den Damen V gelingt, Revanche zu nehmen. Die wäre auch nötig, um den Abstieg in die Kreisklasse zu verhindern. (AZ)