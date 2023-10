Damen der Lechrain Volleys nehmen sich für die Landesliga viel vor

Die Damen I der Lechrain Volleys starten mit einem Heimspieltag in die Volleyball-Landesliga. Das Team war in der Vorbereitung fleißig.

Mehrere Teams der Lechrain Volleys sind bereits in die neue Saison gestartet – nun fällt auch der Startschuss für die Damen I in der Landesliga. Das Team von Trainer Martin Wagner freut sich dabei gleich auf einen Heimspieltag am Samstag in Landsberg.

Die Damen I der LRV sind fest entschlossen, in diesem Jahr auf dem Spielfeld zu glänzen. Mit einer energiegeladenen Mannschaft und einer beeindruckenden Vorbereitung sind die Erwartungen hoch für eine aufregende und erfolgreiche Saison. Die Vorbereitung der neu zusammengestellten LRV-Mannschaft begann offiziell am 1. Juli. Der langjährige Trainer Martin Wagner und die neue Co-Trainerin Babsi Eckert begannen ab da, das Team auf die bevorstehenden Herausforderungen vorzubereiten. Neu ist dabei nicht nur die Co-Trainerin: Rebecca Seifert kommt von den LRV-Damen II und verstärkt die Mannschaft ebenso wie Nina Wörle, die vergangenes Jahr pausiert hat.

Trainer der Lechrain Volleys verspricht den Fans spannende Spiele

In den vergangenen Wochen haben die Spielerinnen der Lechrain Volleys intensiv an ihrer Technik, Kondition und Teamarbeit gearbeitet. Diese mühsame Vorbereitung wird auf dem Spielfeld entscheidend sein, wenn sie um Siege kämpfen. „Unser Team ist hungrig und hoch motiviert“, sagt Trainer Martin Wagner. „Wir haben hart trainiert und werden alles geben, um unsere Ziele zu erreichen. Die Fans können sich auf spannende Spiele freuen.“ Die erste Damenmannschaft der Lechrain Volleys besteht aus einer guten Mischung aus erfahrenen Spielerinnen und aufstrebenden Talenten. Die Spielerinnen sind nicht nur Teamkollegen, sondern auch eine eng verbundene Einheit, die sich gegenseitig unterstützt und motiviert. Neben den Trainingseinheiten standen auch Testspiele gegen andere Teams auf dem Programm. Hier wurde bereits toller Volleyball gespielt und man konnte schon einiges aus der Vorbereitung umsetzen.

Die Lechrain Volleys sind bereit, auf dem Spielfeld ihr Können zu zeigen. Dabei dürfen sie gleich mit einem Heimspieltag in die neue Saison starten. Am Samstag, ab 14.30 Uhr, treten die LRV-Damen in der DZG-Halle in Landsberg an. Dieser Gegner ist noch unbekannt, da das Team nach der vergangenen Saison aus der Bayernliga abgestiegen ist. Allerdings hat der SVM bereits ein Spiel absolviert, das mit einem 3:1-Sieg gegen Aufsteiger SVS Türkheim endete, und geht mit Rückenwind in die Partie gegen die LRV.

Mit dem TSV München Ost haben die Lechrain Volleys noch eine Rechnung offen

Der zweite Gegner ist der TSV München-Ost. Gegen diese Mannschaft absolvierten die Damen I in der vergangenen Saison zwei enge Partien, mussten sich aber jeweils knapp geschlagen geben. Als Tabellendritter beendeten die Münchnerinnen ihre Saison und werden auch in der laufenden Spielzeit kein einfacher Gegner sein.