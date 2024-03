Damen der Lechrain Volleys brauchen einen Sieg

In der Volleyball-Landesliga haben die Damen der Lechrain Volleys den Klassenerhalt noch nicht sicher. Diesmal geht es zu einem direkten Konkurrenten.

Nach zwei weiteren 5-Satz-Spielen zuletzt erwartet die Damen der Lechrain Volleys in der Volleyball-Landesliga ein wichtiges Auswärtsspiel in Weitnau. Der Tabellennachbar steht mit 15 Punkten aber zwei Spielen wenigerdirekt hinter den LRV-Damen auf dem 8. Tabellenplatz und soll mit einem Sieg auf Abstand gehalten werden. Für die Herren steht, ebenfalls in Weitnau, das letzte Spiel in der laufenden Saison an.

Das Hinspiel der Damen liegt noch nicht lange zurück, es war ein hart umkämpftes und spannendes Spiel, das mit 3:2 Sätzen an die Heimmannschaft aus Weitnau ging. Relativ zufrieden mit der gezeigten Leistung traten die LRV-Damen damals die Heimfahrt an, diesmal will man aber den 3-Punkte-Sieg nach Hause bringen. Wichtige Aspekte werden die Stimmung und Einsatzbereitschaft auf dem Feld - aber auch neben dem Feld - sein.

Die Teams der Lechrain Volleys können sich gegenseitig anfeuern

Das Herrenteam der Lechrain Volleys bestreitet am selben Tag in selber Halle zuvor sein Spiel gegen Weitnau. Damit haben beide Spiele für die LRV-Teams schon beinahe einen Heimspielcharakter. Dieser, und den Vorteil sich gegenseitig unterstützen zu können, wollen beide für sich nutzen. Hauptthema für die Damen um Kapitänin Chrissi Degle wird es sein, Druck im Aufschlag zu machen und mit den Angriffen direkt zu punkten. Allzu oft gingen in der Vergangenheit lange Ballwechsel zugunsten der Gegner aus, allzu oft wurden Chancen nicht verwertet.

Mit dem Kampf- und Teamgeist der vergangenen Partie gegen Türkheim im Kopf und zwei gezielten Trainingseinheiten unter der Woche wollen die Lechrainerinnen nochmals alles geben, um den direkten Abstieg zu verhindern. Am Samstag, 23. März, heißt es für die LRV-Fans ab 14:30 Uhr also Daumen drücken oder direkt vor Ort dem Team zum Sieg verhelfen.

Für die erste Herrenmannschaft geht es zwar um nichts mehr, aber dennoch will sie noch einmal einen Sieg einfahren. Mit dem Auswärtsspiel gegen den TV Weitnau steht das letzte Spiel der Saison an. Der dritte Tabellenplatz ist bereits gesichert, jedoch kann dieser mit einer maximalen Punktzahl von 39 noch verschönert werden. (AZ)

