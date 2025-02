Damen der Lechrain Volleys feiern einen wichtigen Sieg

Durchwachsen lief der vergangene Spieltag für die Teams der Lechrain Volleys in der Volleyball-Landesliga: Während die Damen einen wichtigen Sieg verbuchten, war die Ausbeute der Herren beim Heimspieltag nicht nach Wunsch.

Damen Ein Befreiungsschlag in Sachen Klassenerhalt gelang den Damen mit dem souveränen 3:0-Erfolg in Türkheim. Der erste Satz begann mit einigen individuellen Fehlern aufseiten der Lechrainnerinnen. Doch dank einer konzentrierten Leistung und starken Aufschlägen von Rebecca Seifert setzten sich die LRV-Damen allmählich ab und gewannen den Satz schließlich deutlich mit 25:15 für sich. Den Schwung nahmen die Lechrain Volleys mit und ließen Türkheim im zweiten Satz kaum eine Chance - das 25:12 spricht für sich. Auch im dritten Satz bestimmten die Lechrain Volleys anfangs das Spiel, zeigten jedoch kurzzeitig Unsicherheiten, die Türkheim zu einer 5-Punkte-Serie nutzte. Doch die LRV-Damen fingen sich schnell wieder und holten sich mit 25:17 auch den dritten Satz sehr souverän. In der Tabelle konnten sich die Lechrainerinnen damit etwas absetzen: Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nun vier Punkte.

Der Heimvorteil hilt den Lechrain Volleys nicht viel

Herren Mehr erhofft hatten sich die Herren bei ihrem Heimspieltag, am Ende blieb ihnen aber nur ein magerer Punkt. Im ersten Spiel traten die Lechrain Volleys gegen die abstiegsbedrohte DJK Augsburg Hochzoll an. Die Lechrain Volleys gingen mit 2:0 in Führung (25:20, 30:28) und zeigten eine starke Leistung. Doch dann kam ein Bruch ins Spiel und Augsburg glich aus (21:25, 21:25). Der Tiebreak begann katastrophal mit einem 0:9-Rückstand, der nicht mehr aufzuholen war. Die Lechrain Volleys unterlagen letztendlich mit 7:15 - nach zweieinhalb Stunden intensiven Spiels war die Erschöpfung spürbar.

Und so starteten die Gastgeber auch mühsam in ihr zweites Spiel gegen Haunstetten. Die ersten beiden Sätze gingen schnell verloren (22:25, 21:25), was die Stimmung zusätzlich drückte. Doch im dritten Satz zeigte das Team eine deutliche Leistungssteigerung und gewann mit 25:12. Der Schwung konnte aber nicht mitgenommen werden, der vierte Satz ging wieder mit 25:21 an Haunstetten. Damit rücken die Gäste bis auf einen Punkt an die Lechrain Volleys heran, die dringend an ihrer Konstanz arbeiten müssen, um nicht in den Tabellenkeller zu rutschen.

Zwei Niederlagen gab es auch für die Damen IV bei ihrem Heimspieltag gegen Inning und Haspelmoor, dafür punkteten die Damen V. Nach der Niederlage gegen Eichenau (1:3) setzten sie sich mit 3:1 gegen Esting IV durch. (AZ)