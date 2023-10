Damen der Lechrain Volleys holen erste Punkte in der Landesliga

Mit einem Heimspieltag starten die Damen der Lechrain Volleys in die Volleyball-Landesliga. Gegen den Absteiger aus der Bayernliga ist es eine packende Partie.

Gelungen ist den Landesliga-Volleyballerinnen der Lechrain Volleys der Saisonstart. Auch wenn mehr dringewesen wäre.

Damen I (Landesliga) Mit einem Heimspieltag startete das Team von Trainer Martin Wagner in die Saison. Im ersten Spiel gegen den SV Mauerstetten zeigten die Gastgeberinnen direkt, was sie können. Aufgrund starker Aufschläge und da Mauerstetten noch nicht „ganz da war“, gewannen die Lechrainerinnen den ersten Satz im Schnelldurchlauf mit 25:14. Diesen Schwung konnte das Team nicht mit in den zweiten Durchgang nehmen und der SV Mauerstetten setzte sich etwas ab. Die LRV holten durch eine Aufschlagsserie von Nina Pentenrieder zwar auf, unterlagen aber doch 22:25.

Lechrain Volleys zeigen souveräne Leistung im dritten Satz

In den dritten Satz starteten die Lechrainerinnen wieder souverän, hielten lange eine 8-Punkte-Führung und setzten sich 25:19 durch. Im vierten Satz waren gute Aktionen auf beiden Seiten zu sehen und bis zum 23:23 war es immer relativ ausgeglichen. Mit einer nervenstarken Tine Gerling am Aufschlag gewannen die Lechrain Volleys denkbar knapp 25:23 und holten die ersten drei Punkte gegen die Absteiger aus der Bayernliga.

Im zweiten Spiel ging es gegen den TSV München-Ost. Dieser war vergangene Saison schon ein harter Gegner, gegen den die LRV-Damen bislang maximal zwei Sätze gewinnen konnten. Der erste Satz war mit langen Spielzügen ausgeglichen, dann gewann München-Ost mit 25:20. Aufgrund vieler Eigenfehler lagen die Lechrainerinnen im zweiten Satz schon 3:8 hinten. Doch mit einer Aufholjagd, auch dank der Aufschläge von Nina Wörle und Nina Pentenrieder gingen die Gastgeberinnen 15:12 und 19:14 in Führung und gewann den Satz 25:22.

Der Kräfteverschleiß macht sich bemerkbar

Im dritten Satz fehlte die Stimmung auf dem Feld, zudem machte sich das vorherige Spiel langsam aber sicher physisch sowie mental bemerkbar. Dazu kamen noch ein paar zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen, wodurch das Team aus dem Konzept gebracht wurde. Mit 15:25 gab es eine deutliche Niederlage. In den vierten Satz starteten die LRV mit 4:0 – dies blieb aber die einzige Führung, mit 18:25 musste man den Gästen die Punkte überlassen. Trotzdem waren Trainer Martin Wagner und sein Team mit dem ersten Sieg in der neuen Saison zufrieden.

Damen IV/V (Kreisliga 3) Beim Heimspieltag in Weil trafen die beiden Teams der Lechrain Volleys aufeinander, weiterer Gegner war Esting IV. Zum Auftakt setzten sich die LRV-Damen IV deutlich mit 3:0 gegen Esting durch. Dann kam es zum mit Spannung erwarteten vereinsinternen Duell. Der erste Satz ging an die Vierte (25.22), doch LRV V glich gleich wieder aus (25:21). Danach aber bestimmten die LRV-Damen IV das Spiel und setzten sich 3:1 (25:15/25:5) doch deutlich durch. Aber auch die LRV-Damen V gingen nicht leer aus: Sie besiegten Esting IV mit 3:0 (25:11/25:23/25:12).

U18 (Kreisliga 4) Mit einem kampflosen Sieg gegen Steingaden, da der Gast nicht antrat, starteten die LRV-Mädchen in die Saison. Auch gegen Weilheim war der 2:0-Sieg schnell unter Dach und Fach. Schwerer tat sich das Team gegen München-Ost/Herrsching und unterlag 1:2. Auch gegen Inning ging es in den dritten Satz, den die LRV-Mädchen aber gewannen. (AZ)