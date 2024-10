Damen der Lechrain Volleys legen in der Landesliga einen Fehlstart hin

Mit nahezu vollständigem Kader traten die Damen der Lechrain Volleys zum Auftakt der Volleyball-Landesliga beim Aufsteiger DJK Augsburg Hochzoll an. Die Augsburgerinnen hatten in der vergangenen Saison nur ein Spiel verloren und waren mit viel Selbstvertrauen in die neue Spielzeit gestartet. Ihre erfahrene Mannschaft, gespickt mit ehemaligen Drittligaspielerinnen, stellte sich als eine große Herausforderung für das Team des neuen LRV-Trainers Peter Kronfeld heraus.

Von Beginn an hatten die Lechrain Volleys Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden: Die LRV-Damen konnten ihr Potenzial nicht abrufen und zeigten insbesondere in der Annahme und Abwehr große Schwächen. Dies führte dazu, dass sie kaum druckvolle Angriffe aufbauen konnten. Die Augsburgerinnen hingegen nutzten ihre Erfahrung und spielten souverän auf, was letztlich in einer klaren Niederlage für die Lechrain Volleys mündete. Das Spiel endete nach drei Sätzen, die deutlich zugunsten der DJK Augsburg Hochzoll entschieden wurden (25:18/25:16/25:22).

Die Lechrain Volleys müssen an der Abstimmung arbeiten

LRV-Kapitänin Chrissi Degle war nach dem Spiel enttäuscht, aber auch realistisch. „Wir haben ein Team mit vielen Neuzugängen, das noch Zeit braucht, um sich zu finden. Die Kommunikation und Abstimmung auf und neben dem Spielfeld muss dringend verbessert werden“, so Degle. Die Lechrain-Damen haben nun ein spielfreies Wochenende vor sich, das sie nutzen werden, um sich intensiv auf das nächste Duell gegen den Eichenauer SV am 19. Oktober vorzubereiten. Der nächste Gegner musste ebenfalls eine Niederlage einstecken: Eichenau unterlag Türkheim mit 1:3. Die DJK Augsburg Hochzoll hingegen feierte nicht nur den Sieg gegen die Lechrain Volleys, sondern gewann auch mit 3:0 gegen TB München.

Die LRV-Damen V startete mit einem Sieg und einer Niederlage in die Kreisliga-Saison. Gegen den SV Esting IV zeigten die durchschnittlich 14-jährigen Mädchen, die auch in der Jugendrunde spielen, große Nervenstärke. Im Tiebreak gewannen sie mit 3:2. Gegen Inning unterlagen die Lechrain Volleys 0:3, mehr schmerzte aber die Verletzung einer Spielerin. (AZ)