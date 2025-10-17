Für die Volleyball-Damen der Lechrain Volleys wird es wieder ernst

Am Wochenende 18./19. Oktober haben die Fans der Lechrain Volley die Qual der Wahl: Alle sechs Damenmannschaften treten bei einem Spieltag an, vier Volleyball-Teams starten mit einem Heimspieltag - damit wird es auch für die Landesliga-Damen wieder ernst.

Mit neuem Trainer (Markus Reisacher) und einigen Neuzugängen starten die Landesliga-Damen am Samstag in Kaufering in die neue Saison. Dann will das Team zeigen, was in der Vorbereitungsphase und im Trainingslager hart trainiert, taktiert und perfektioniert worden ist. Die Spielerinnen - und natürlich auch der Trainer - sind bereit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Das erste Spiel geht gegen den SV Mauerstetten. Mauerstetten hat bereits eine Partie absolviert, in dieser unterlag der SVM beim Bayernliga-Absteiger TSV Burgberg mit 0:3. Zwar sind die Mauerstettenerinnen Aufsteiger aus der Bezirksliga, sie haben in den vergangenen Jahren aber auch schon Bayernliga gespielt: also kein einfaches Los für die Lechrainerinnen.

Der zweite Gegner der LRV-Damen hat schon zwei Siege eingefahre

Auch das zweite Spiel wird kein Spaziergang, denn die Mannschaft vom TSV München Ost ist schon vergangenes Wochenende in den Ligabetrieb eingestiegen und gewann beide Spiele (3:0; 3:1). Die Damen I der Lechrain Volleys sind also an diesem Spieltag die Frischlinge, werden gewiss ihr Bestes geben und freuen sich auf zahlreiche Fans ab 13 Uhr in der Montessori Halle in Kaufering.

Damen II (Bezirksklasse II) Das Team von Thomas Arzberger ist mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet. Am Samstag empfangen die Lechrain Volleys II in der Weiler Schulturnhalle (14.30 Uhr) die SG Schongau/Steingaden sowie den TSV Karlsfeld.

Damen III (Bezirksklasse Süd) Das Team ist mit einem Sieg und einer Niederlage in der neuen Liga angekommen. Am Samstag fährt die Mannschaft von Franz Babl nach Jettingen, zweiter Gegner ist der TV Weitnau.

Einige Teams haben schon die ersten Spiele absolviert

Damen IV (Kreisliga 3) Nach zwei Auftaktniederlagen ist der Heimspieltag für das Team umso wichtiger. In der Weiler Schulturnhalle erwartet das Team von Alex Reichel ab 14.30 Uhr den SV Germering II sowie den ESV Neuaubing.

Damen V (Kreisliga 3) Mit zwei Siegen hat das Team einen Start nach Maß hingelegt. Beim SC Oberweikertshofen möchten die LRV-Damen an die Erfolge anschließen, zweiter Gegner ist der PSV München IV.

Damen VI (Kreisklasse) Die junge Mannschaft spielt bereits ab 11 Uhr in der VfL-Halle in Buchloe. Sie treffen auf den TSV Weißenhorn II sowie den TV Gundelfingen II. (AZ)