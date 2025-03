Damen der Lechrain Volleys überraschen den Tabellenführer

Am vergangenen Heimspieltag setzte die Damen-Mannschaft der Lechrain Volleys in der Landesliga Südwest Ausrufezeichen und beendete die Saison mit zwei verdienten Siegen. Weniger erfreulich lief es für die Herren, die ebenfalls in der Landesliga spielen.

Der Auftakt des Spieltags bei den Damen war gleich ein Kracher: Die Lechrain Volleys trafen auf den Tabellenführer aus Ingolstadt. Dieser hatte in der laufenden Saison bislang nur drei Niederlagen kassiert. Nach dem Sieg gegen Langweid und dem damit verbundenen Klassenerhalt konnten die LRV-Damen befreit aufspielen. Der erste Satz begann holprig, und Ingolstadt ging mit 25:20 als Sieger vom Feld.

Angriffsschläge der Lechrain Volleys sind präzise und erfolgreich

Doch die Lechrain Volleys kämpften sich zurück. Kapitänin Chrissi Deggle und ihre Mitspielerinnen mobilisierten ihre Kräfte, und vor allem die Aufschläge setzten den Ingolstädterinnen zu. Zuspielerin Isabel Wildner brillierte mit präzisen Pässen. Das Resultat war der verdiente Satzausgleich (25:22). Anna Wackerle, die erst gegen Ende der Saison zum Team gestoßen war, zeigte ihre Klasse. Mit druckvollen und präzisen Angriffsschlägen trug sie entscheidend zum Erfolg bei. Die weiteren Sätze endeten mit 25:20, 16:25 und schließlich 15:11, was den Lechrain Volleys den umjubelten 3:2-Sieg sicherte. Trainer Jan Timmer war nach dem Spiel sichtlich stolz auf seine Mannschaft.

Nach diesem Sieg stand das zweite Spiel des Tages an. Der Gegner war Tabellennachbar Eichenau. Timmer stellte die Mannschaft nahezu komplett um, um frischen Wind zu bringen. Jede Spielerin erhielt ihren Einsatz. Die ersten beiden Sätze waren hart umkämpft, doch am Ende setzten sich die Lechrain Volleys mit 3:0 durch. Damit sicherten die Damen den vierten Tabellenplatz ab.

Stark ersatzgeschwächte LRV-Herren verlieren glatt gegen die FTM Schwabing

Stark ersatzgeschwächt reisten die Herren der Lechrain Volleys in der Landesliga Südwest zur FTM Schwabing II. Trotz eines couragierten Auftritts mussten sie sich am Ende mit 0:3 (23:25, 16:25, 23:25) geschlagen geben. Im ersten Satz fanden die Gäste gut ins Spiel. Doch in den entscheidenden Momenten fehlte die Konsequenz im Abschluss, sodass der Satz mit 23:25 verloren ging. Der zweite Durchgang entwickelte sich zu einer klaren Angelegenheit für die Hausherren. Während Schwabing konstant punktete, agierten die Lechrainer glücklos und fanden kein Mittel gegen die starke Defensive des Gegners (16:25). Im dritten Satz zeigten die LRV’s eine kämpferische Leistung. Mit 23:25 musste sich die Mannschaft erneut knapp geschlagen geben. Nun gilt es, Motivation zu tanken und im nächsten Spiel die entscheidenden drei Punkte für den Klassenerhalt zu holen.

Die Damen III der Lechrain Volleys mussten nach vierwöchiger Spielpause in der Kreisliga Süd Schwaben zum Saisonabschluss nach Jettingen fahren. Nach dem gewonnenen ersten Satz mit 25:15 gingen auch die weiteren Sätze (25:20/25:21) an die Lechrainerinnen. Nachdem auch der Tabellenzweite Pfuhl das Spiel gegen Jettingen mit 3:0 gewann, musste das letzte Spiel der Saison über den Aufstieg entscheiden. Nach der 2:0-Satzführung (25:16/25:20) für die LRV-Damen war klar, dass ihnen rechnerisch der 1. Platz nicht mehr zu nehmen ist. Nach dem verlorenen dritten Satz (17:25) wollte das LRV-Team aber unbedingt das Spitzenspiel gewinnen. Der vierte Satz wurde wieder mit 25:20 gewonnen. In der Saison holte das Team 45 von möglichen 48 Punkten. Nach dem Aufstieg in die Bezirksklasse treten die Spielerinnen noch beim Bezirkspokalfinale gegen Weißenhorn am 29. März in Gersthofen. (AZ)