Damen der Lechrain Volleys überzeugen beim Bayernliga-Absteiger

Nach einem spielfreien Wochenende verbucht die Damen I der Lechrain Volleys ihr erstes Erfolgserlebnis in dieser Saison der Volleyball-Landesliga und überzeugte mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg beim Eichenauer SV. Gegenüber der Auftaktniederlage in Augsburg zeigten sich die LRV-Damen vor allem in der Annahme und im Zuspiel deutlich verbessert. Das Trainer-Duo Peter Kronfeld und Jan Timmer war jedenfalls sichtlich zufrieden.

Die ersten beiden Sätze verliefen dabei fast identisch. Trotz eines 18:21-Rückstandes im ersten Satz und sogar eines 14:18-Rückstandes im zweiten Satz blieb immer die Zuversicht, dass die LRV-Damen zurückkommen und sich ihre spielerische Überlegenheit auszahlt. Die Lechrainerinnen zogen ihr Spiel beim Bayernliga-Absteiger konsequent durch, fanden gute Lösungen und holten sich die ersten beiden Sätze tatsächlich noch mit 27:25 und 25:23. Mit viel Motivation und guter Stimmung auf dem Feld sicherten sich die LRV-Damen den dritten Satz abschließend deutlich souveräner mit 25:20. Damit belegen die LRV-Damen nun Platz sieben in der Landesliga-Tabelle.

U12-Teams der Lechrain Volleys bestreiten das Finale

Nicht nur Spaß, sondern Erfolg hatten die vier U12-Teams beim Heimturnier in Buchloe. Zwar schafften es nicht alle vier Teams unter die Top-Sechs, dafür spielten zwei LRV-Teams das Finale unter sich aus: LRV I gegen LRV IV, in dem nur eine Akteurin Spielerfahrung besaß. Am Ende setzte sich LRV I klar gegen LRV IV durch. Die U18 I verlor zwar alle drei Spiele beim Saisonauftakt in der Bezirksliga, zeigte aber vor allem in den ersten beiden Partien gegen den TSV Mühldorf und den ASV Dachau eine kämpferisch überzeugende Leistung. (AZ)