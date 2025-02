Damen der Lechrain Volleys verpassen die Überraschung

Eine Überraschung verpasst haben die Damen der Lechrain Volleys in der Volleyball-Landesliga. Trotz einer guten Leistung gab es für das Team von Jan Timmer beim neuen Spitzenreiter Ingoldstadt keine Punkte. Damit verpassten die LRV-Damen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Auch den Damen II droht der Gang in die Abstiegsrelegation, dafür bleiben die Damen III an der Tabellenspitze.

Vielversprechend starteten die Lechrain Volleys beim nun neuen Tabellenführer Ingolstadt in den ersten Satz. Mit harten Aufschlägen und einer stabilen Abwehr dominierten sie das Spielgeschehen und gewannen den ersten Satz klar mit 25:15. Doch die Lechrainerinnen konnten das Niveau im zweiten Satz nicht beibehalten und lagen bald 6:10 zurück. Doch die Lechrain-Damen arbeiteten sich wieder auf 14:15 heran und hatten auch beim 23:24 noch eine Chance zum Ausgleich. Ihr Kampfgeist wurde jedoch nicht belohnt und sie mussten den zweiten Satz mit 23:25 abgeben. Der dritte Satz verlief ähnlich, erneut gerieten die Lechrain Volleys in Rückstand (12:18), aber durch eine Aufschlagserie von Mona Walter verkürzten sie auf 18:20. Beim Satzball der Heimmannschaft (20:24) behielten die Lechrainerinnen starke Nerven und hatten sogar selbst einen Satzball bei 25:24.

Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur einen Punkt

Das Glück war aber nicht auf ihrer Seite, und auch dieser Satz ging verloren (25:27). Im vierten Satz war endgültig die Luft raus, der anfängliche Rückstand wuchs weiter an und mit 15:25 war es eine deutliche Sache. Insgesamt war es dennoch eine sehr gute Teamleistung der Lechrain Volleys, die allerdings auf Platz fünf in der Tabelle abrutschen. Und von Platz vier bis Platz acht liegen die Teams eng beisammen. Nur mehr theoretische Chancen hat Schlusslicht Schwabing II auf den Klassenerhalt, doch der zweite Absteiger (Platz acht) steht noch nicht fest. Auf Rang sieben, der die Relegation bedeutet, haben die LRV-Damen nur einen Punkt Vorsprung, allerdings ein Spiel weniger als die Konkurrenten absolviert.

Damen III der Lechrain Volleys kämpfen um den Aufstieg

Die Damen II haben ihren letzten Spieltag absolviert - und müssen nun auf die Konkurrenz hoffen, ihnen droht in der Bezirksliga die Abstiegsrelegation. Sowohl gegen den PSV München als auch gegen Planegg Krailling III musste sich das Team von Trainer Thomas Arzberger geschlagen geben. Am letzten Spieltag können sie noch vom PSV München überholt werden, dann müssten sie in der Relegation um den Klassenerhalt spielen.

Bedeutend besser lief es für die Damen III, die in der Kreisliga Süd die Tabellenführung verteidigten. In Ebenhofen starteten die LRV-Damen gegen die Gastgeberinnen sehr verhalten, setzten sich dann aber 3:1 durch. Klar, mit 3:0 gewannen sie ihr zweites Spiel gegen Sonthofen IV. Damit belegen die LRV-Damen am Saisonende mindestens Platz zwei und stehen schon sicher in der Relegation - ein schöner Erfolg für die neu formierte Mannschaft. (AZ)