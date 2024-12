Damen der Lechrain Volleys wollen Erfolgsserie fortsetzen

Nach dem erfolgreichen Spieltag zuletzt, an dem die Damen I der Lechrain Volleys (LRV) mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen die zweite Mannschaft des TSV TB München glänzen konnten, steht nun das nächste spannende Spiel in der Volleyball-Landesliga an. Am Samstag dürfen die Lechrainerinnen wieder vor heimischem Publikum antreten und empfangen den SVS Türkheim. In der Tabelle liegen die Lechrain Volleys aktuell mit einem Punkt Vorsprung knapp vor ihrem Gegner, allerdings haben die Lechrain-Damen ein Spiel weniger absolviert.

Nach den überzeugenden 3:0-Siegen der vergangenen Spiele wollen die LRV-Damen ihre Siegesserie fortsetzen und weitere wertvolle Punkte sammeln. In den Trainingseinheiten mit dem neuen Coach Jan Timmer hat das Team hart gearbeitet, um bestens vorbereitet zu sein und die Zuschauer erneut mit einer starken Leistung zu begeistern. Anpfiff ist um 14.30 Uhr in der Turnhalle der Montessorischule in Kaufering – die Lechrain Volleys freuen sich auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung.

Die Herren I der Lechrain Volleys treten in Dachau an

Die erste Herrenmannschaft spielt am Samstag in der Landesliga Südwest auswärts gegen den SV SW München. Die Münchner liegen zwar in der Tabelle einen Platz hinter den Lechrainern, haben jedoch zwei Spiele weniger. Möchte man den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren, wäre ein Sieg gegen SV SW München ein wichtiger Schritt, mit dem sich die Mannschaft um Trainer Stefen Fissek weiter nach oben orientieren könnte. Anpfiff ist um 14 Uhr in der Elly-Heuss-Realschule (Ungsteiner Str.46) in München.

Im Einsatz sind auch die Nachwuchsteams der Lechrain Volleys. Die U13-Mädchen spielen am Sonntag in der VfL-Halle in Buchloe. Die Gastgeberinnen sind dabei wieder mit drei Teams am Start, zudem ist der ASV Dachau I zu Gast. Beginn ist um 10 Uhr. In Dachau treten die U16-Mädchen an, ab 10 Uhr treffen sie dort auf die Mannschaften des ESV Neuaubing, TSV Eiselfing und TSV Unterhaching. (AZ)