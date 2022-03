Damen der Lechrain Volleys wollen Heimvorteil nutzen

Plus Nach einer langen Pause geht es für die Landesliga-Damen der Lechrain Volleys wieder um Punkte. Mit dem Gast hat man noch eine Rechnung offen.

Ohne Druck kann die erste Damenmannschaft der Lechrain Volleys am Samstag den Tabellendritten der Volleyball-Landesliga empfangen: Wie berichtet, wurde der Abstieg in der Liga ausgesetzt, dennoch ist man gegen die zweite Mannschaft der DJK Augsburg Hochzoll auf Revanche aus.