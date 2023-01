Damen der Lechrain Volleys wollen in der Landesliga punkten

Für die Landesliga-Volleyballerinnen steht ein Heimspieltag in Buchloe an. Mit den beiden Gegnern hat man noch eine Rechnung offen.

Für die Lechrain Volleys ist die Weihnachtspause beendet – aber nur für die Damen- und Jugendteams. Die Herren müssen noch Geduld haben.

Die Landesliga-Damen starten gleich mit einem Heimspieltag in Buchloe. Am Samstag sind die Spielgemeinschaft Bad Tölz/Isar-Loisach und die DJK Augsburg Hochzoll II ab 14.30 Uhr zu Gast, die beide in der Tabelle direkt vor den Gastgeberinnen stehen. „Dementsprechend motiviert sind wir natürlich alle, diese Chance zu nutzen, um unsere Tabellensituation nachhaltig zu verbessern“, sagt LRV-Trainer Martin Wagner.

Für die Lechrain Volleys stehen die entscheidenden Wochen an

Eine lange Weihnachtspause gab es bei den LRV-Mädels nicht, denn nun stünden die entscheidenden Wochen dieser Saison an. Gegen beide Gegner waren die LRV-Damen in den Hinspielen jeweils knapp im Tiebreak gescheitert. Doch inzwischen hat sich das Team gefestigt. Es wird aller Voraussicht nach der komplette Kader zur Verfügung stehen, und die Damen möchten vor heimischem Publikum mit zwei Siegen ins Jahr 2023 starten.

Die Damen III (Bezirksklasse) fahren am Samstag zum TV Immenstadt. Die Mannschaft von Franz Babl trifft neben dem Gastgeber, der derzeit auf Platz fünf liegt, auf den ungeschlagenen Tabellenführer FC Ebenhofen.

Die Damen IV haben zwei sehr schwere Spiele vor sich

Am Samstag, ab 11 Uhr, trifft das Kreisligateam der Damen IV in Oberweikertshofen auf den Gastgeber, der bislang erst ein Spiel knapp verloren hat. Noch schwerer wird die zweite Aufgabe gegen Spitzenreiter ASV Dachau, der erst einen Satz verloren hat.

Die Damen V der Lechrain Volleys treten in der Kreisklasse 3 beim TV Planegg-Krailling VI an. Der Gastgeber musste bisher alle sechs Partien abgeben. Zweiter Gegner für die junge Mannschaft von Thomas Fritsch ist der TSV Starnberg. Hier mussten sich die Lechrainerinnen im Hinspiel im Tiebreak geschlagen geben. Entsprechend hoch ist die Motivation.

Die Volleyball-Jugend ist am Sonntag im Einsatz

Am Sonntag sind dann noch vier Jugend-Mannschaften der Lechrain Volleys im Einsatz. Die U18-Mädchen von Martina Higler haben ihren letzten Spieltag der Saison in Weilheim. Aufgrund des Modus in der Kreisliga 4 hat die Mannschaft bisher einige Partien unentschieden gespielt und befindet sich auf dem fünften Tabellenplatz. Vier Spiele stehen am Sonntag noch aus.

Die Spieltage der U16 männlich werden in Turnierform ausgetragen. Diesmal sind die LRV-Buben in Penzberg zu Gast. Es wird darauf ankommen, dass die Jungs weiter am Zusammenspiel arbeiten.

In der U13 schicken die Lechrain Volleys vier Teams ins Rennen

Die U16-Mädchen treten aufgrund des sehr guten Abschneidens in der Vorsaison in der Bezirksliga an. Dort spielen die Mädels am Sonntag beim TSV Mühldorf. Die Lechrain Volleys müssen gegen den Gastgeber, den ASV Dachau sowie den TSV Unterhaching antreten. Die vier U13-Mädchenteams bestreiten ihren zweiten Spieltag in Estin in Turnierform. Das Trainerteam möchte an die guten Ergebnisse des ersten Turniers anknüpfen. Dort belegte das beste Team den vierten Platz. Die Gegner kommen aus Dachau, Germering, Esting, Scheuring, Puchheim und Dießen. (AZ)