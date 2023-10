Damen II der Lechrain Volleys treten zum Heimspiel in Weil an

In der Volleyball-Landesliga legen die Lechrain Volleys eine kleine Pause ein. Dafür geht es für andere Teams um wichtige Punkte.

Auch wenn die Landesliga-Teams der Lechrain Volleys diesmal pausieren: Volleyball satt ist dennoch geboten.

Damen 2 ( Bezirksliga 2 OBB) Mit breiter Brust gehen die LRV-Damen in ihren Heimspieltag am Samstag: Mit zwei souveränen Siegen startete das Team die neue Saison. In der Schulturnhalle in Weil empfangen die Damen ab 14.30 Uhr den TSV Eintracht Karlsfeld sowie den TSV Forstenried. Während Letzterer erst in die Saison startet, stehen bei Karlsfeld aktuell ein Sieg und eine Niederlage auf dem Konto.

Damen 3 (Kreisliga Süd Schwaben) Ebenfalls als Tabellenführer treten die LRV-Damen III am Samstag beim SV Wald an. Fünf Punkten gab es aus den ersten beiden Spielen. Für Gastgeber SV Wald und den zweiten Gegner SSV Bobingen sind es die ersten Spiele.

Die Damen V der Lechrain Volleys müssen schon früh ran

Damen 5 (Kreisliga 3 OBB) Diesmal fahren die LRV-Damen am Samstag nach Haspelmoor, Spielbeginn ist bereits um 11 Uhr. Zweiter Gegner ist der TSV Unterpfaffenhofen-Germering.

U12 (Kreisliga) Bereits am Samstag treten die LRV-Mädchen in Dachau an. Bei diesem Turnier sind vier Teams am Start.

U14 (1) w (Bezirksliga) Zum zweiten Spieltag der Saison geht es für das Team von Stefan Huber am Sonntag nach Mühldorf. Dort warten insgesamt vier Spiele auf die Mannschaft, ein anstrengender Tag also. Die Trainingsleistungen waren sehr gut, sodass man einigermaßen optimistisch nach Mühldorf fahren kann. Wichtig wäre vor allem, dass sich das Team spielerisch steigern kann.

U14 (2) w (Kreisliga 4) Die U14-2 bestreitet ihren Spieltag in Gauting. Nach den beiden äußerst knappen Tie-Break-Niederlagen gegen den Gautinger SC II und den SV Inning II darf man gespannt sein, ob sich die technische Überlegenheit nun auch in den Ergebnissen niederschlägt. (AZ)