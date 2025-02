Damen und Herren der Lechrain Volleys stehen vor wichtigen Spielen

In der Volleyball-Landesliga geht die Saison in die entscheidende Phase - auch für die Damen und Herren der Lechrain Volleys. Beide Mannschaften haben den Klassenerhalt noch nicht sicher. Während die Herren auf den Heimvorteil bauen, sind die Damen auswärts gefragt. Auf Titeljagd gehen stattdessen die U13-Mädchen.

Für den derzeitigen Tabellenfünften Lechrain Volleys (17 Punkte) geht es in der Landesliga gegen den Tabellensechsten TSV Haunstetten (14) sowie das Tabellenschlusslicht DJK Augsburg Hochzoll (7). Während die Lechrain-Herren das Hinspiel gegen Augsburg knapp mit 3:2 gewinnen konnten, verloren sie gegen Haunstetten knapp mit 2:3 – nicht zuletzt auch durch verletzungsbedingte Ausfälle. Es sind richtungsweisende Spiele für die Lechrain Volleys, da der Abstand zum Relegationsplatz lediglich drei Punkte beträgt. Zwei Siege sollten also her. Das Team von Stefan Fissek hofft auf lautstarke Unterstützung der Fans, Spielbeginn ist am Samstag um 14.30 Uhr in der Sporthalle Weil.

Die Damen der Lechrain Volleys sind auf Revanche aus

Noch knapper ist es bei den Damen - sie haben nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Am Samstag geht es zum direkten Tabellennachbarn nach Türkheim, der punktgleich (18) hinter den LRV-Damen auf Rang sechs lieg. Das Hinspiel verloren die Lechrainerinnen nach hartem Kampf knapp mit 1:3. Das soll sich nun im Rückspiel ändern - Hoffnung macht die gute Leistung der LRV-Damen gegen Ingolstadt zuletzt. Spielbeginn ist um 13 Uhr in der Mittelschule Türkheim. Während die Damen IV am Samstag ebenfalls einen Heimspieltag in Weil gegen Haspelmoor und Inning ausrichten (Spielbeginn ist um 14.30 Uhr), spielt das Nachwuchsteam Damen V in der Kreisliga auswärts in Eichenau gegen den Tabellenführer Eichenauer SV sowie gegen den Tabellenvorletzten SV Esting IV.

Nach dem Gewinn der bayerischen Meisterschaft durch die U12-Volleyballerinnen steht nun für die U13 die oberbayerische Meisterschaft an. In Inning sind am Wochenende treten 16 Mannschaften an, die LRV-Mädchen stellen dabei eines der jüngsten Teams. Der Gruppenerste qualifiziert sich automatisch für das Viertelfinale, acht Teams qualifizieren sich für die südbayerische Meisterschaft. Spielbeginn ist um 10 Uhr im Sportzentrum Inning. (AZ)