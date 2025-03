LRV-Nachwuchs hofft bei der süddeutschen Meisterschaft auf nächsten Coup

Am Samstag tritt die erste Herrenmannschaft der Lechrain Volleys (18 Punkte) in der Landesliga Südwest gegen den Tabellenzweiten FTM Schwabing II (29 Punkte) an. Es ist ein entscheidendes Spiel, denn die Lechrain Volleys müssen dringend Punkte sammeln, um den Relegationsplatz zu verlassen. Aktuell liegt das Team auf dem drittletzten Platz. Trotz der frustrierenden Niederlage gegen die beiden Mannschaften aus Augsburg Ende Februar gehen die LRV-Herren motiviert ins nächste Spiel. Die Schwabinger wiederum können noch den direkten Aufstieg schaffen. Parallel dazu spielt der SV SW München, der mit einem Punkt Vorsprung einen Platz vor den Lechrain Volleys liegt, gegen den Tabellendritten TSV Unterhaching II und gegen den Tabellenletzten DJK Augsburg Hochzoll.

In einer dramatischen, hart umkämpften Auswärtspartie besiegte die erste Damenmannschaft der Lechrain Volleys am Donnerstagabend den FC Langweid. Nach der äußerst knappen 2:3-Hinspielniederlage drehten sie den Spieß um und gewannen mit 3:2 (25:17,20:25,26:24,21:25,15:3). Damit klettern die Lechrain Volleys Damen auf den 4. Platz der Landesliga Südwest und sichern sich den vorzeitigen Klassenerhalt.

Mit diesem emotionalen Sieg im Rücken gehen die Lechrainerinnen voller Selbstvertrauen in die beiden letzten Spiele der Saison. Zunächst trifft das Team von Trainer Jan Timmer auf den unangefochtenen Tabellenführer MTV Ingolstadt. Im zweiten Spiel des Tages geht es gegen den Tabellennachbarn Eichenauer SV, der mit 22 Punkten auf dem 5. Platz liegt. Die Lechrain Volleys können nun befreit aufspielen. Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen ihren Kampf- und Teamgeist unter Beweis gestellt, vor allem im jüngsten Spiel gegen Langweid, als sie mehrfach Rückstände aufholte und scheinbar schon verlorene Sätze noch für sich entschied. Auch am Samstag wollen die Mädels vor heimischer Kulisse noch einmal alles geben und den 4. Platz sichern. Spielbeginn ist am Samstag um 14 Uhr in der Turnhalle der Montessori-Schule in Kaufering (Viktor-Frankl-Str. 29).

Nach vierwöchiger Spielpause fahren die Lechrain-Damen am heutigen Samstag nach Jettingen zum letzten Spieltag der Kreisliga Süd im Bezirk Schwaben. Im ersten Spiel geht es gegen die Heimmannschaft. Im allerletzten Spiel der Saison kommt es zum Duell um Platz 1 gegen TSV Pfuhl. Das Hinspiel wurde unglücklich mit 1:3 verloren. Eine Revanche wäre das i-Tüpfelchen auf eine bisher sehr erfolgreiche Spielrunde.

Nach dem Gewinn der oberbayerischen Meisterschaft geht es dieses Wochenende für Trainer Stefan Huber und seine Mädels nach Eiselfing (in der Nähe von Wasserburg). Zunächst wird in vier Vierergruppen die Vorrunde ausgetragen. Anschließend finden eine Zwischen- und Hauptrunde statt. Die Lechrain Volleys spielen das erste Spiel des Tages gegen alte Bekannte, den SV Heimstetten. Im zweiten und dritten Spiel geht es dann gegen SV Mauerstetten II und Rote Raben Vilsbiburg II. Würde der Coup gelingen und die Lechrain-Mädels erneut Gruppenerster werden, stünden sie bereits als Qualifikant zur bayerischen Meisterschaft fest. Stefan Huber traut seinem Team alles zu. Das in den letzten Turnieren gewonnene Selbstvertrauen ist groß. „Es hilft, auch schwierige Situationen zu überstehen. In den vergangenen drei Wochen wurde nochmal intensiv am Spielaufbau, dem Zusammenspiel von Block und Abwehr sowie am Angriffsschlag gearbeitet“, so Huber. (AZ)