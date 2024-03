Die Damen der Lechrain Volleys müssen in der Landesliga punkten

In der Volleyball-Landesliga befindet sich das Damen-Team der Lechrain Volleys in Abstiegsgefahr. Diesmal geht es gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Für die erste Damenmannschaft der Lechrain Volleys tickt die Abstiegsuhr in der Landesliga immer lauter. Am Samstag können sie sich im Kampf um den Klassenerhalt Luft verschaffen. Dann geht es gegen den direkten Tabellennachbarn TV Weitnau.

Dass die Damen I Volleyball spielen können, steht außer Frage. Sie können es ausgezeichnet, das haben sie in dieser Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Allerdings haben die vielen Ausfälle und knappen Niederlagen dazu geführt, dass die Psyche einen gehörigen „Knacks“ erhalten hat. Bereits sechs Spiele wurden in dieser Saison im fünften Satz verloren - in dem Satz, in dem die besseren Nerven und das stabilere Selbstbewusstsein entscheidet.

Damen der Lechrain Volleys nutzten die Pause

Dennoch muss das Team von Trainer Martin Wagner am Samstag mit viel Selbstbewusstsein ins Spiel gehen. In Weitnau treffen sie auf eine Mannschaft, die ebenfalls mitten im Kampf um den Klassenerhalt steckt. Die Lechrainerinnen haben in der einwöchigen Pause noch mal gehörig Energie gesammelt und sind bereit, hoch motiviert in dieses Spiel zu starten. Sollte im zweiten Spiel des Tages der TV Weitnau gegen Langweid gewinnen, könnten sich die LRV-Damen nicht nur Abstand zum Relegationsplatz verschaffen, sondern auch Langweid überholen. Dann würde die Abstiegsuhr etwas leiser ticken und Trainer und Team könnten wieder beruhigter schlafen. Die Partie findet in Weitnau (Missen-Wilhams, Hauptstraße 43) statt, Spielbeginn ist 14.30 Uhr.

Damen II Am Samstag findet in der VfL-Halle in Buchloe der letzte Spieltag der Kreisliga Schwaben statt. Dazu erwarten die Damen II der Lechrain Volleys den Tabellenzweiten TSV Sonthofen und Tabellenvierten SV Bobingen. Gewinnt das Team von Trainer Franz Babl eines der beiden Spiele, ist der dritte Platz sicher und damit die Teilnahme an der Relegationsrunde. Die Spielerinnen hoffen auch Unterstützung der Fans, Spielbeginn ist 13 Uhr.

Herren III können noch Meister werden

Damen V In Eching treten die LRV IV gegen den Gastgeber und Haspelmoor an, Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Herren II Ab 13 Uhr sind die Herren II zu Gast beim SV Lohhof III, weiterer Gegner ist der TSV Eintracht Karlsfeld.

Herren III Den Relegationsplatz haben die Herren III in Dachau im Visier. Gelingen gegen den ASV Dachau V und Fürstenfeldbruck geht es in die Aufstiegsrelegation. Patzt Dachau VI im Spiel gegen Eintracht Karlsfeld II, ist sogar Platz 1 und damit der direkte Aufstieg möglich.

U14 w Zu einem Rankingturnier treten die U14-Mädchen ab 10 Uhr in Esting an. Dabei entscheidet sich, in welcher Liga das Team nächste Saison spielt. (AZ)