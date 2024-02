Die Damen der Lechrain Volleys sind auf Revanche aus

In der Volleyball-Landesliga sind die Damen und Herren der Lechrain Volleys am Start. Die Damen haben mit ihren Gastgeberinnen noch eine Rechnung offen.

Mit viel Selbstvertrauen können die Volleyball-Teams der Lechrain Volleys in den anstehenden Spieltag gehen. Während die Herren weiter in die Spitze der Landesliga vorstoßen wollen, sind die Damen auf Revanche aus.

Damen I Die Lechrain Volleys sind bei den aufstrebenden Schanzer Volleys in Ingolstadt zu Gast. Die Schanzer Volleys haben sich in dieser Saison erstmalig in die Landesliga hochgearbeitet und zeigten bereits, dass sie keine leichte Konkurrenz darstellen. Insbesondere ihre herausragende Abwehrarbeit macht die Schanzer zu einem schwierigen Gegner. Das haben auch die lechrain Volleys im ersten Spiel erfahren müssen: Mit 2:3 hatten sie dieses verloren. Doch nach den beiden Siegen zuletzt tritt das Team von Trainer Martin Wagner mit viel Selbstbewusstsein an, um diese offene Rechnung zu begleichen. Besonders im Fokus stehen dabei variable und kraftvolle Angriffe, mit denen die Lechrain Volleys die stabile Abwehr der Schanzer durchbrechen möchten. Die Partie ist die zweite in Ingolstadt und beginnt gegen 16.30 Uhr.

LRV-Herren wollen sich in der Spitzengruppe der Landesliga festsetzen

Herren I Hochmotiviert durch die maximale Punkteausbeute vom vergangenen Spieltag, stellen sich die Lechrainer, aktuell auf dem vierten Platz in der Landesliga Süd-West, am Samstag den Tabellennachbarn vom SV SW München (Platz 3) und dem TSV Haunstetten (Platz 6). „Wir erwarten einen harten Schlagabtausch im Kampf um das obere Tabellendrittel“, so LRV-Coach Fissek. Die beiden Jugendspieler Jonathan Grasnick und Leo Küller haben sich hervorragend im Team der Herren I etabliert und konnten bereits erfolgreich in den vergangenen Partien eingesetzt werden. Der ohnehin flexible Kader der Lechrain-Herren wird dadurch optimal ergänzt. Die Spiele finden in der Schwimmbadhalle Haunstetten (Johann-Strauß-Str. 1, 86179 Augsburg) statt, Spielbeginn ist um 13.30 Uhr.

Damen II Als ungeschlagener Tabellenführer der Bezirksklasse 2 fahren die LRV-Damen II nach Planegg. Dort wollen sie gegen Planegg IV und Forstenried ihre Erfolgsserie fortsetzen.

U13 w In Dachau treten die U13-Volleyballerinnen zu ihrem Spieltag an. Dabei treten die drei Teams der Lechrain Volleys in unterschiedlichen Leistungsklassen an.

U15 w Mit einem Heimspieltag in Buchloe endet die Kreisliga-Saison für die LRV-Mädchen. Für die erste Mannschaft geht es darum, die Tabellenführung zu verteidigen, das erste Spiel beginnt um 10 Uhr. (AZ)