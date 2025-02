Die Damen der Lechrain Volleys wollen dem Favoriten ein Bein stellen

Während es für die Herren I der Lechrain Volleys erst am 22. Februar wieder weiter geht, steht für die Volleyball-Damen in der Landesliga am Samstag ein wichtiges Spiel an: Obwohl sie beim Tabellenzweiten Ingolstadt als Außenseiter antreten, wäre es wichtig, dort zu punkten, um in der Tabelle nicht in die Abstiegszone zu rutschen.

Nach einer einwöchigen Spielpause geht es für die LRV-Damen zurück in den Spielbetrieb. Die Ingolstädter Damen sind momentan auf dem zweiten Tabellenplatz, sechs Punkte vor den Lechrainerinnen und haben nur einen Satz weniger gewonnen als der Tabellenführer DJK Augsburg Hochzoll II. Obwohl die Saison sich langsam dem Ende neigt, wird dies das erste Spiel gegen die „Schanzer“ sein. In diesem Direktvergleich können die Lechrain Volleys zeigen, was in ihnen steckt und ein spannendes Spiel ist zu erwarten. Im zweiten Spiel treten die Ingolstädter gegen den SVS Türkheim an, der sich punktgleich mit den Lechrain Volleys hinter ihnen auf dem fünften Platz befindet. Klar, dass die LRV-Damen da den Gastgeberinnen die Daumen drücken, denn in der Tabelle geht es bis zum vorletzten Platz eng zu. Der TSV TB München II als Tabellenachter hat nur vier Punkte weniger als die LRV-Damen. Deshalb werde die Lechrainerinnen auch gespannt das Spiel von Eichenau bei Schlusslicht Schwabing II verfolgen, Eichenau hat nur zwei Punkte Rückstand auf die LRV-Damen.

Damen II der Lechrain Volleys treten zu Hause an

Beim Heimspieltag in Weil geht es für die Damen II am letzten Spieltag um den direkten Klassenerhalt. Zu Gast sind der TV Planegg Krailling III und der PSV München. Alle drei Mannschaften liegen dicht gedrängt im unteren Mittelfeld der Bezirksliga auf den Plätzen 6, 7 und 8. Zwar wurden in den Hinspielen beide Begegnungen gewonnen, dennoch dürfte es ein heißer Kampf werden. Der Spieltag in der Schulturnhalle Weil beginnt um 14.30 Uhr. Die Damen III treten am Samstag in Ebenhofen gegen die Gastgeberinnen und den TSV Sonthofen und werden alles geben, damit der Kampf an der Tabellenspitze spannend bleibt. Auswärts sind auch die Herren II am Ball: Sie spielen in Münchejn gegen den Gastgeber TSV München-Ost/SV SW München III und den SV Lohhof III. (AZ)