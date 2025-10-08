Teams der Lechrain Volleys kämpfen wieder um Punkte und setzen auf den Nachwuchs

Mit einer Damenmannschaft mehr als in der vergangenen Saison starten die Lechrain Volleys in die neue Saison. Die erfolgreiche Jugendarbeit erlaubt es, dass eine weitere Nachwuchsmannschaft im Erwachsenenbereich startet. Bei den Herren musste die dritte Mannschaft hingegen abgemeldet werden.

Mit neuem Coach starten die Damen 1 in der Landesliga Südwest. Markus Reisacher, der am Ende der vergangenen Saison bereits als Co-Trainer agierte, übernimmt an der Seitenlinie. Vier Abgänge stehen zu Buche. Als Neuzugang begrüßen die Damen Mittelblockerin Wally Crass vom ASV Dachau. Die Teamdynamik stimmt bisher und auch die Vorbereitung verlief erfolgreich. Neben dem Trainingslager absolvierte die Mannschaft einige Trainingsspiele. Ziel des Trainers ist die sukzessive Einbindung von talentierten Nachwuchsspielerinnen. Die Damen 1 dürfen die neue Saison mit einem Heimspieltag beginnen. Am Samstag, 18. Oktober, begrüßt das Team ab 13 Uhr Mauerstetten sowie den TSV München Ost.

Die bittere Pleite in der Relegation und der Abstieg aus der Bezirksliga in der vergangenen Saison sind bei den Damen 2 verdaut, Spaß und Spielfreude sind zurück auf dem Feld, eine fokussierte Saisonvorbereitung ist absolviert. Trainer Tom Arzberger kann in der Bezirksklasse auf einen großen und kaum veränderten Kader zurückgreifen. Durch einen frühen Start in die Saisonvorbereitung und einige taktische Verbesserungen, fühlen sich die Bezirkspokalsiegerinnen gewappnet. Nachdem anfangs noch das vorsichtige Saisonziel „oben mitzuspielen“ ausgegeben wurde, traut sich das Team nach souveränen Siegen in der Vorbereitung nun auch den direkten Wiederaufstieg zu. Der erste Spieltag findet am Samstag in Jesenwang statt.

Nach der gelungenen Aufstiegssaison, in der die Damen 3 nur eine Niederlage hinnehmen mussten, geht das Team voller Vorfreude in die neue Spielzeit. Im Kader hat sich über den Sommer einiges getan: Zwei talentierte Spielerinnen aus der eigenen Jugend wurden integriert. Zudem dürfen sich Fans und Team über altbekannte Gesichter freuen, die nach einer Pause wieder die Volleyballschuhe schnüren. „Die Mischung aus Erfahrung und jungem Elan passt wunderbar“, so das Trainerduo Franz Babl und Nicki Mayr. In der Bezirksliga Schwaben Süd gewannen sie zum Auftakt 3:0 gegen Mitaufsteiger Satellites Schwabmünchen und verloren 3:1 gegen Gastgeber TSV Sonthofen 3.

Bei den Damen 4 (Kreisliga Oberbayern) sind die Spielerinnen zwischen 18 und 40 Jahren. Alexandra Reichel ist die neue Trainerin. Im Mittelpunkt der kommenden Saison stehen nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch die Weiterentwicklung der Spielsysteme und das Sammeln von Erfahrungen. Zum ersten Spieltag in der Turnhalle der Montessori-Schule in Kaufering kommt es zum internen Duell mit den Damen 5 der Lechrain Volleys und dem TSV Unterpfaffenhofen-Germering.

Die Damen 5 (Kreisliga Oberbayern) besteht aus U16- und U18-Spielerinnen. Das Ziel ist, diese an die höherklassig spielenden Damenmannschaften heranzuführen. Hier gibt es erste Erfolge: Eine Spielerin hat den Sprung von D5 in die D1 geschafft. Auch die Damen 6 (Kreisklasse Schwaben) besteht aus U16- und U18-Spielerinnen. Entsprechend ähneln sich die Ziele. Die Mannschaft hat bereits zwei Siege auf dem Konto.

Die Herren 1 greift in der Landesliga Südwest wieder an. Nachdem Stefan Fissek die Mannschaft aufgebaut, in die Landesliga geführt und dort etabliert hat, übernimmt Christian „Bambi“ Hofer an der Seitenlinie. Er will die zwei Abgänge durch eigenen Nachwuchs und positionsspezifische Umstellungen kompensieren. Der erfahrene Kern der Mannschaft bleibt auch für die kommende Saison erhalten. Das erste Saisonspiel steht Anfang November gegen den TSV Unterhaching 2 an, so bleibt noch Zeit, das Team zu einer funktionierenden Einheit zu formen.

Für die Herren 2 (Kreisliga Oberbayern) heißt es nach dem bitteren Abstieg, sich in der neuen Konstellation zurechtzufinden. Ziel ist es, die drei Neuzugänge schnellstmöglich in das bestehende Team zu integrieren, um die Abgänge, unter anderem zur ersten Mannschaft, zu kompensieren. Das Team wird wieder von Peter Higler gecoacht. Zum Auftakt gelangen 3:0-Siege gegen Karlsfeld II und ASV Dachau VII.

Eine männliche Jugend gibt es dieses Jahr nicht. Es fehlt neben Betreuern und einem Trainer auch an einer ausreichend stabilen zahl an Spielern. Soweit möglich, sollen die Talente bei dem ein oder anderen Turnier die Möglichkeit erhalten, Spielpraxis zu sammeln. (AZ)