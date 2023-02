Doppelter Heimspieltag für die Lechrain Volleys

Die Herren I und III der Lechrain Volleys tragen ihre Volleyballspiele gleichzeitig in Weil aus. Für das Kreisliga-Team ist es der Saisonabschluss.

Am Wochenende sind wegen der Faschingsferien nur zwei Teams der Lechrain Volleys im Einsatz. Dafür können sich die Fans aber über einen Volleyball-Doppel-Heimspieltag freuen.

Auf dem Papier schaut der Heimspieltag der Herren I am Samstag in der Landesliga nach einer deutlichen Sache auf: Die LRV spielen in der Weiler Schulturnhalle ab 14.30 Uhr gegen die beiden Tabellenletzten. Der SVS Türkheim II hat bisher zehn Niederlagen auf dem Konto und erst einen Punkt erspielen können. Abgeschlagen, auf dem letzten Tabellenplatz, ist rechnerisch zwar noch alles drin für die Türkheimer, doch dazu müsste das Team eine Kehrtwende schaffen.

Die Lechrainer hingegen haben einen Lauf von drei Siegen in Folge hinter sich und gehen mit breiter Brust in den Heimspieltag. Sie befinden sich auf dem vierten Platz der Landesliga Südwest, obwohl sie weniger Spiele absolviert haben als einige andere Teams.

Volleyballer wollen in der Landesliga zwei Siege einfahren

Entsprechend sollte auch die zweite Partie der LRV erfolgreich verlaufen: Der VfL Großkötz steht mit sieben Punkten und zwei Siegen aus elf Spielen ebenfalls auf einem Abstiegsrang. Das Hinspiel konnten die Lechrainer für sich entscheiden und nun will man natürlich auch im Rückspiel die Zähler behalten.

Auf die Zuschauer warten also zwei spannende Partien, die die Lechrain Volleys mit vollem Kader für sich entscheiden möchten.

Neben den Herren I absolvieren auch die Herren III ein Heimspieltag in der Weiler Schulturnhalle. Ab 14.30 Uhr empfangen sie die zweite Mannschaft des TuS Fürstenfeldbruck sowie die zweite Mannschaft des SV Esting.

Gegen die Brucker musste das junge Team erst am vergangenen Spieltag eine Niederlage hinnehmen und ist auf Revanche aus. Mit einem Sieg könnten die LRV in der Tabelle zum Gegner aufschließen. Der zweite Gegner, Esting II, liegt nur ein Tabellenplatz hinter den Lechrainern. Das Hinspiel gewannen die Jungs im Tiebreak und wollen den Sieg wiederholen. Der letzte Spieltag in der Kreisliga für die Herren III verspricht für die Zuschauer Spannung. (AZ)