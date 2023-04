Ein Team der Lechrain Volleys muss noch mal ran

Volleyball-Damen kämpfen um den Aufstieg in die Bezirksliga. Bei den anderen Mannschaften fällt die Bilanz durchaus positiv aus.

Durchaus positiv fällt die Saisonbilanz bei den Lechrain Volleys aus. Für eine Mannschaft ist die Saison aber noch nicht vorbei. Mit sehr vielen Fragezeichen begann die Saison bei den Landesliga-Damen, auch da es einen personellen Umbruch gab. Es dauerte auch etwas, ehe man das eigentlich vorhandene Potenzial abrufen konnte – dann aber lief es und mit Platz fünf wurde die Landesliga sicher gehalten. Positiv dabei war, dass sich die Damenmannschaften gegenseitig bei Personalmangel unkompliziert ausgeholfen hatten, wie Trainer Martin Wagner betonte.

Als Aufsteiger in die Landesliga haben die LRV-Herren gleich Zeichen gesetzt und die Saison mit einem tollen Heimspieltag beendet. Bis zu diesem letzten Spieltag hatte man noch die Chance, den zweiten Platz zu belegen und damit in der Relegation gleich wieder aufzusteigen. Dazu kam es dann doch nicht mehr: Im entscheidenden Spiel gegen Schwarz-Weiß München musste man sich im Tiebreak geschlagen geben. Die Relegation – oder mehr – ist nun das Ziel für die neue Saison.

Nur ein Team der Lechrain Volleys muss absteigen

Während alle anderen Teams bereits in der Pause sind, müssen die Damen II in die Verlängerung. Das ist allerdings ein großer Erfolg, denn sie haben es in der Bezirksklasse in die Aufstiegs-Relegation geschafft. Souverän war das Team in die Play-off-Runde eingezogen und schob sich im letzten Spiel auf Rang zwei. Damit spielt das Team am 23. April noch um den Aufstieg in die Bezirksliga.

Bei den weiteren Teams der Lechrain Volleys lief es größtenteils wie erwartet. Einzig die Damen III konnte die Bezirksklasse Schwaben nicht halten. Die sehr jungen Spielerinnen hatten Schwierigkeiten beim Übergang vom Jugend- in den Seniorenbereich.

Klares Ziel für die neue Saison ist der Wiederaufstieg. Alle anderen Mannschaften der Herren und Damen schafften den jeweiligen Klassenerhalt. (AZ)