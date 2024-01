Erfolgreicher Spieltag für die Lechrain Volleys in der Landesliga

In der Volleyball-Landesliga nutzen die Herren der Lechrain Volleys das Heimspielrecht. Auch die Damen holen wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Besser hätte es für die Damen und Herren der Lechrain Volleys in der Volleyball-Landesliga kaum laufen können: Beide Teams holten die maximal mögliche Punktzahl. Doch auch die anderen Mannschaften durften mit dem Spieltag größtenteils zufrieden sein.

Herren I Mit zwei Siegen und sechs Punkten legten die LRV-Herren den perfekten Start ins Jahr 2024 hin. Kurzfristig war der Spieltag nach Kaufering verlegt worden - das Team von Trainer Stefan Fissek nutzte den Heimvorteil perfekt. Der erste Gegner waren die Satellites Schwabmünchen, die in der Landesliga gegen den Abstieg kämpfen. Mit lautstarker Unterstützung von den Rängen starteten die Volleys von Beginn an hellwach ins Spiel, setzten sich schnell ab und gewannen den ersten Satz routiniert mit 25:18. Noch deutlicher wurde es mit zweiten Satz (25:11), dann kam Schwabmünchen noch mal auf und führte im dritten Satz bereits 18:15. Dank des Rückwechsels auf der Diagonalposition der Lechrain Volleys drehten sie das Spiel und siegten 25:20.

Die Lechrain Volleys liefern sich mit den Gegnern lange Ballwechsel

Gegen den TV Weitnau starteten die LRV-Herren erneut stark setzten sich im ersten Satz mit 25:16 klar durch. Den Zuschauern wurden in den ersten beiden Sätzen viele lange Ballwechsel geboten, die aber fast immer in einem Punktgewinn der LRV endeten - und einem 25:14 für die Gastgeber im zweiten Satz. Zwar mussten die LRV-Herren den dritten Satz abgeben (24:26), doch im vierten machten sie 26:24 den Deckel drauf. Mit nun sieben Siegen und einer Niederlage haben sich die Lechrainer in der Spitzengruppe der Landesliga etabliert.

27 Bilder Die Lechrain Volleys starten mit zwei Siegen Foto: Thorsten Jordan

Damen I Ihrer Favoritenrolle absolut gerecht wurden die Damen in Marktoffingen. Nach dem Sieg gegen die erste Mannschaft am vergangenen Spieltag holte das Team von Trainer Martin Wagner auch gegen Marktoffingen II mit 3:0 die Punkte. In den ersten Satz starteten die LRV-Damen etwas verhalten, dennoch hatten sie schnell herausgefunden, mit welchen Mitteln die Gegner ohne großen Aufwand unter Druck zu setzen sind. So gewannen sie den ersten Satz mit 25:22.

Umstellung zeigt bei den LRV-Damen Wirkung

Mit ähnlicher Aufstellung, nur mit ein bisschen mehr Druck im Angriff agierte das Team im zweiten Satz und holte diesen ungefährdet mit 25:18. Für den dritten Satz - zuletzt mehrmals ein kleiner Stolperstein für das Team von Martin Wagner - stellte der Coach um. Mit Erfolg wie das deutliche 25:12 zeigt. Damit verbuchen die LRV-Damen sechs wichtige Punkte innerhalb von acht Tagen und klettern in der Tabelle auf Platz 6. Dies wäre das Mindestziel - doch damit wollen sich die LRV-Damen nicht zufriedengeben.

Damen III Nach dem Gewinn des Kreispokals gelang den Lechrain Volleys auch in der Kreisliga Süd der Start ins neue Jahr. In Jettingen setzten sich die Lechrainerinnen gegen die zweite Mannschaft der Gastgeberinnen mit 3:0 (25:11/25:17/25:19) klar durch. Ebenso deutlich war der Sieg gegen Mauerstetten III (25:17/25:19/25:15), damit klettern die LRV-Damen auf den vierten Tabellenplatz.

Damen IV Mit nur einem Punkt kehrten die Lechrainerinnen vom Spieltag der Kreisliga 3 in Unterpfaffenhofen-Germering zurück. Den Gastgeberinnen mussten sie sich klar mit 0:3 geschlagen geben, gegen den FSV Eching gab es im Tiebreak eine Niederlage.

U12-Mädchen überzeugen bei der bayerischen Meisterschaft

U12 w Einen sehr guten sechsten Platz belegten die U12-Mädchen der Lechrain Volleys bei der bayerischen Meisterschaft. Dabei standen die Vorzeichen nicht gut, zudem hatten die LRV-Mädchen während des Turniers Verletzungspech. Dennoch kämpfte sich das Team sehr gut durch die Vorrunde und schafften den Einzug ins Viertelfinale. Nach einer Niederlage gegen SV Esting setzten sich die LRV-Mädchen gegen Vilsbiburg nach einem spannenden Spiel durch und trafen im letzten Spiel auf Dachau. Trotz einer beeindruckenden Leistung mussten sich die LRV-Mädchen geschlagen geben, doch Platz sechs ist ein großer Erfolg für das junge Team.

U16 w Unter keinem guten Stern stand die oberbayerische Meisterschaft für die U16-Mädchen der Lechrain Volleys. Sie mussten auf Leistungsträgerinnen verzichten, zudem verletzten sich Spielerinnen während des Turniers. Trotz einer kämpferisch beeindruckenden Leistung kam das Team am Ende nicht über Rang neun hinaus. (AZ)