Für die Lechrain Volleys läuft der Spieltag durchwachsen

Auch wenn die Volleyball-Landesliga pausierte - einige Teams der Lechrain Volleys waren dennoch im Einsatz. Neben den Damen II hatten auch zwei Nachwuchs-Mannschaften wichtige Spiele zu absolvieren.

Damen II Vor vielen Zuschauern in der Weiler Schulturnhalle verbuchten die Damen II erneut einen wichtigen Sieg in der Bezirksliga West gegen den SV Esting. Gegen den Tabellenführer TSV TB München III war dagegen nichts zu holen. Gegen die im Vergleich zum Hinspiel deutlich stärkere Estinger Mannschaft taten sich die Damen um Trainer Tom Arzberger zunächst schwer. Die ersten beiden Sätze verliefen äußerst knapp (26:24, 23:25). Erst ab dem dritten Satz gelang es den Lechrainerinnen das Spiel zu bestimmen, und so setzten sie sich klar mit 25:21 und 25:17 gegen einen direkten Konkurrenten um die Nichtabstiegsplätze durch. Gegen den souveränen Tabellenführer TSV TB München III galt die Devise „mit Spaß und Risiko aufzuspielen“ - trotz großer Motivation fand man kein Mittel und unterlag klar mit 20:25, 16:25 und 19:25. Damit wahren sich die LRV-Damen gute Chancen auf den Klassenerhalt.

U18-Mädchen der Lechrain Volleys verpassen knapp Platz acht

U18 Ein 13. Platz klingt zunächst nicht nach Erfolg, war es aber für die U18-Mädchen. Denn die Mannschaft hat in der Vorrunde nur um einen Ballpunkt Platz acht verpasst, der sie in die nächste Runde gebracht hätte. Das LRV-Team zeigte eine gute Leistung, steigerte sich von Spiel zu Spiel und bezwang so spielerisch und kämpferisch überzeugend den TSV Unterhaching I in zwei Sätzen (25:21, 25:21). In der Punkterunde hatten die Lechrain-Mädels noch deutlich verloren. Damit war Trainer Stefan Huber sehr zufrieden. Auch zuvor schon überzeugte das Team gegen Dachau II (19:25, 18:25) und Unterhaching II (17:25, 27:29). Vor allem im Spiel gegen den TSV Isen zeigten die Lechrain Volleys, was in ihnen steckt. In einem spannenden Spiel gegen zum Teil körperlich überlegene Gegnerinnen setzten sie sich in drei Sätzen durch (23:25, 27:25, 15:13). Oberbayerischer Meister wurde der SV Lohhof, der mit 2:0 gegen TSV TB München II gewann.

U13 Am letzten Spieltag der U13-Mädchen vor den Meisterschaften kam es erneut zum Finale gegen Dachau I. Während man an den ersten Spieltagen noch deutlich unterlegen war, war es diesmal erneut ein hochklassiges Duell auf Augenhöhe zu liefern. Der erste Satz ging mit 15:8 souverän an das LRV-Team, dann allerdings setzte sich doch Dachau durch (11:15, 4:10). Trotzdem war das Finale ein tolles Spiel auf sehr hohem Niveau. (AZ)