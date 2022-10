Für Herren der Lechrain Volleys beginnt das Abenteuer Landesliga

Die Herren I der Lechrain-Volleys starten in die neue Saison. Im Kader gibt es einige Veränderungen, und die Volleyballer haben ein klares Ziel vor Augen.

Nach dem Aufstieg in die Landesliga Süd-West geht es für Trainer Stefan Fissek die erste Herrenmannschaft der Lechrain Volleys in die neue Saison. Auch wenn es eine Premiere ist, haben sich Team und Trainer ein festes Ziel gesetzt.

Mit Matthias Mayer, der sich aus privaten Gründen vorerst aus der ersten Mannschaft zurückgezogen hat, und Stefan Wenninger, der verletzungsbedingt weiterhin pausieren muss, haben die Lechrain Volleys zwei äußerst wertvolle Angreifer auf der Diagonalposition verloren. Demgegenüber stehen allerdings drei Neuzugänge mit Andreas Schinkel (TSV Herrsching), Paul Böhm (FTM Schwabing) und Philipp Holzhey (SVS Türkheim).

Die neuen Spieler haben die Lechrain Volleys schnell integriert

Trainer Fissek sieht optimistisch in die Zukunft, da die Mannschaft die „Neuen“ sofort integriert hat. „Sowohl spielerisch als auch menschlich passen alle drei super in die Mannschaft der Lechrain Volleys“, resümierte Fissek im Anschluss an das Vorbereitungsturnier in Bobingen.

Aus Sicht des Trainers muss sich die erste Herrenmannschaft der LRV in der Landesliga nicht verstecken und wird den einen oder anderen Favoriten vor schwierige Herausforderungen stellen. Wenn die Erste auch die mentale Stärke zeigen wird, Rückschläge wegzustecken, um daraus zu lernen, ist so ziemlich jede Platzierung möglich.

Der Start erfolgt auswärts

Und so stellt Fissek klar: „Wir freuen uns auf eine spannende und erfolgreiche Saison 2022/2023.“ Und: Ziel sei es auf jeden Fall, sich in dieser Liga zu etablieren. Der erste Spieltag geht am Samstag gegen den TV Weitnau. Dieser beendete die vergangene Saison auf dem fünften Platz der Landesliga Südwest. Der TV wies am Ende der Saison fünf Siege und neun Niederlagen auf. Ein vermeintlich machbarer Gegner, so scheint es. Die Lechrainer bereiteten sich jedenfalls gezielt auf die Partie in der kleinen Halle in Weitnau vor und freuen sich auf ihr erstes Spiel in der höheren Spielklasse.

Es starten jedoch nicht nur die Herren 1 in die neue Saison, auch das zweite Damenteam der Lechrain Volleys tritt zu seinem ersten Spieltag in der neuen Saison an. Der Modus in der Bezirksklasse 2 ist in dieser Saison etwas anders als bisher. Da zwölf Teams in der Spielklasse sind, wird in zwei Gruppen zu je sechs Teams die Vorrunde ausgespielt, jeweils mit Hin- und Rückspiel. Anschließend werden die Teams aus den Vorrundengruppen die Play-offs in einer Aufstiegs- und einer Abstiegsgruppe austragen.

Auch die Jugend der Lechrain Volleys ist im Einsatz

Die Damen II der Lechrain Volleys starten in der Vorrunde Südwest und treffen am Samstag in ihrem ersten Spiel auf den SV Inning. Die Mannschaft von Thomas Arzberger startet motiviert in die Saison und will gleich von Beginn an die Punkte verbuchen.

Am Sonntag beginnt im weiblichen Jugendbereich die U18 mit einem Heimspieltag ihre Saison. Das Team trifft ab 10 Uhr auf die Mannschaften aus München/ Herrsching, Tutzing sowie Weilheim. Die U12-Duos treten ab 10 Uhr in Esting zu ihrem zweiten Spieltag an. (AZ)