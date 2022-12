Gebrauchter Tag für Damen der Lechrain Volleys

Schon vor der Partie in Schwabing gibt es für die LRV-Volleyballerinnen schlechte Nachrichten. Während des Spiels erleidet eine Aktive eine Gehirnerschütterung.

Die Damen der Lechrain Volleys reisten nach Schwabing, um dort ihr letztes Spiel vor der Weihnachtszeit zu bestreiten. Bereits vor dem Spiel ergaben sich ein paar Probleme, die wohl noch während des Spiels im Kopf geblieben sind. Von vergessenen Schuhen bis zu verlorenem Autoschlüssel war alles dabei.

Dadurch starteten die Frauen unkonzentriert und unsicher ins Spiel und mussten den ersten Satz mit 18:25 abgeben. Im zweiten Satz war das Ziel wieder ins eigene Spiel zu finden und durch konzentriertes Spielen und harte Angriffe den Gegner unter Druck zu setzen. Der Plan ging auf und die Lechrainerinnen gewannen 25:21. Der Start in den dritten Satz war aus Sicht von Trainer Martin Wagner in Ordnung, doch dann verletzte sich Zuspielerin Isabel Wildner und musste aufgrund einer Gehirnerschütterung aussetzen. Dies sorgte für Unkonzentriertheit im Team, weshalb auch dieser Satz 16:25 verloren ging.

Schwabing nutzt durch Gehirnerschütterung erzwungene Umstellung

Aufgrund eines kleinen Kaders musste der Trainer im letzten Satz die Aufstellung komplett ändern. Jugendspielerin Luisa Heiduk startete auf der für sie ungewohnten Diagonalposition und Christine Gerling nahm die Zuspielerposition wieder ein. Diesen Satz holten die Schwabinger Damen mit 25:16 und gewannen somit 3:1.

Die Mannschaft verabschiedet sich damit in die Weihnachtszeit. Diese Zeit soll auch genutzt werden, um an den Annahmen und Aufschlag-Problemen zu arbeiten, um dann im Januar wieder gut in die Rückrunde zu starten. (AZ)

