Herren der Lechrain Volleys starten in die Volleyball-Landesliga

Nach einer äußerst spannenden Saison, in der der Aufstieg in die Bayernliga nur knapp verpasst wurde, steht für die Lechrain Volleys Herren I in der anstehenden Landesliga-Saison ein klares Ziel fest: der Aufstieg in die Bayernliga. Mit viel Ehrgeiz und einer starken Vorbereitung will sich die Mannschaft ihren Traum erfüllen. Doch auch die Ziele der anderen Herren-Teams sind ehrgeizig.

Trainer Stefan Fissek kann bei den Herren I auf Verstärkung aus den eigenen Reihen zählen. Mit den Nachwuchstalenten Jonathan Grasnick, Franz Klug, Gustav Sikora, Marco Kastaniotis und Leo Küller wurden die Positionen im Zuspiel, Mittelblock, Außenangriff und auf der Diagonalen gezielt verstärkt. Diese jungen Spieler bringen frischen Wind und neuen Elan ins Team. Leider mussten auch Abgänge verkraftet werden: Christian Hofer (Mitte), Marcus Noack (Mitte) und Philipp Holzhey (Außen) stehen dem Team in dieser Saison nicht zur Verfügung. Doch trotz dieser Verluste ist die Mannschaft hochmotiviert und bereit, ihr Bestes zu geben.

Gute Ergebnisse für die Lechrain Volleys in der Vorbereitung

Der Trainingsstart verlief vielversprechend. Ein Trainingslager in Weil, ein stark besetztes Vorbereitungsturnier in Weißenhorn mit Teams bis zur Dritten Liga sowie erfolgreiche Testspiele gegen den Regionalligisten aus Herrsching und der Spielgemeinschaft Fürstenfeldbruck/Maisach stimmen Trainer und Spieler optimistisch. Die Vorbereitung hat gezeigt: Die Lechrain Volleys sind bereit für die Herausforderung. „Das Ziel ist klar und die Motivation groß. Wir sind bereit für den Aufstieg“, so Stefan Fissek.

In der Landesliga Süd-West treffen die Herren auf bekannte Gegner, aber auch auf zwei neue Mannschaften aus Unterhaching (TSV Unterhaching II) und den Aufsteiger TV Planegg Krailling. Ihr erstes Heimspiel tragen die Herren am 9. November in Weil aus. Los geht es am 12. Oktober mit einem Auswärtsspiel beim TSV Haunstetten.

Zweite Mannschaft ist das Sprungbrett für die jungen Spieler

Die zweite Mannschaft spielt weiter in der Bezirksklasse. Trainer Peter Higler, möchte um die Plätze 1 bis 3 mitspielen. Der Kader ist weitestgehend stabil geblieben. Zwei Nachwuchsspieler sind zur ersten Herrenmannschaft gewechselt, dafür hat Higler einige Nachwuchsspieler von der Herren III integriert. „Wir haben ein gutes Team und wollen auch immer für unsere aufstrebenden Jugendspieler ein Sprungbrett für die erste Mannschaft sein“, so Peter Higler.

Die Herren III sind erneut ein Team aus erfahrenen Spielern und Nachwuchstalenten. Das wichtigste Saisonziel ist, die jungen Spieler in der Kreisliga an das Herren-Volleyball heranzuführen. Der Start verlief gut, am ersten Spieltag gab es eine knappe Niederlage gegen den SC Vierkirchen II (2:3, 15:17 im fünften Satz), das zweite Spiel gegen den TuS Fürstenfeldbruck III wurde klar mit 3:0 gewonnen. (AZ)