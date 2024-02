In der Landesliga erzielen die Lechrain Volleys wichtige Punkte

Die Herren der Lechrain Volleys klettern in der Volleyball-Landesliga auf den zweiten Platz. Auch die Damen gehen beim Auswärtsspiel nicht leer aus.

Es läuft für die ersten Mannschaften der Lechrain Volleys in der Volleyball-Landesliga. Vor allem die Herren I befinden sich aktuell auf der Überholspur. Doch auch die erste Damenmannschaft überzeugte gegen den MTV Ingolstadt. Nicht nach Wunsch lief es für die Damen II im Spitzenspiel der Bezirksklasse.

Damen I Mit 2:3 hatten die Lechrain Volleys das erste Spiel gegen Ingolstadt verloren, diesmal wollten das Team von Trainer Martin Wagner mehr. Die Taktik ging zunächst auf und nach einem engen Satz gingen die LRV-Damen in Führung (25:22). Doch bereits im zweiten Satz zeigten die Schanzer ihre Klasse. Eine beeindruckende Aufschlagserie brachte die Lechrainerinnen dermaßen aus dem Konzept, dass sie den Satz deutlich mit 15:25 abgeben mussten. Genau andersrum war der dritte Sitz: Diesmal fand Ingolstadt nicht ins Spiel, während die Lechrain Volleys mit schönen Spielzügen und druckvollen Aufschlägen überzeugten und einen ebenso deutlichen 25:12-Satzgewinn verbuchten.

Bei den Damen der Lechrain Volleys fehlt die Konstanz

Doch es fehlte den LRV-Damen die Konstanz. Nach dem 17:25 im vierten Satz ging es auch diesmal in den Tiebreak. Beide Teams kämpften verbissen und zeigten vollen Einsatz sowie Kampfgeist. Nach nervenaufreibenden Spielzügen endete das Match schließlich mit einem knappen 17:19 - erneut mussten sich die Lechrain Volleys geschlagen geben. Natürlich hätten sich Team und Trainer Martin Wagner mehr erhofft, doch am Ende zählt jeder Punkt und so verließ man Ingolstadt mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Herren I Es läuft bei den Herren I der Lechrain Volleys: Durch die beiden Siege gegen die Tabellennachbarn TSV Haunstetten und SV SW München klettert das Team von Trainer Stefan Fissek auf den zweiten Tabellenplatz. Gegen Haunstetten lagen die Lechrainer schnell in Führung, erhöhten noch mal den Druck und gewannen den Satz sicher mit 25:17. Mit gutem Gefühl startete das Team in den zweiten Satz. Besonders gegen die Angriffe von Alexander Zollitsch und Pascal Higler schienen die Gastgeber kein Mittel zu finden. Nach einer Auszeit kam Haunstetten besser ins Spiel, doch die LRV-Herren setzten sich knapp mit 25.22 durch. Der dritte Satz war extrem spannend und ging in die Verlängerung. Beim Satzball für Haunstetten sorgte die Einwechslung der Nachwuchstalente Jonathan Grasnick und Leo Küller für die Wende: Mit 36:34 holten sich die Lechrain Volleys drei Punkte.

Im Tiebreak haben die Lechrain Volleys den längeren Atem

Für das zweite Spiel gegen den SV SW München musste Trainer Stefan Fissek verletzungsbedingt wechseln. Die Münchener gingen schnell in Führung und erst nach einer Auszeit fanden die Lechrain Volleys ins Spiel, drehten die Partie und gewannen 25:23. Im zweiten Satz allerdings konnten sie den Rückstand nicht mehr aufholen (19:25), dafür gelang im dritten auch dank der tollen Angriffe von Kai Thielert ein 25:18-Erfolg. Doch München erkämpfte sich mit einem 25:18 im vierten Satz den Tiebreak, den die LRV-Herren mit 15:12 zu ihren Gunsten entschieden. Trainer Fissek war sehr zufrieden: " Es war die bisher beste Mannschaftsleistung der Saison".

Damen II Im Spitzenspiel der Bezirksklasse 2 gab es für LRV-Damen eine bittere Niederlage gegen den Aufstiegskonkurrenten Planegg-Krailling IV. Während die Lechrain Volleys das Hinspiel noch knapp gewonnen hatten, unterlagen sie im Rückspiel mit 1:3 (25:27/17:25/25:17/16:25). Diese Niederlage beschäftigte die LRV-Damen noch im zweiten Spiel gegen den TSV Forstenried. Doch das Team fing sich und setzte sich am Ende 3:0 durch (25:22/25:17/25:17).