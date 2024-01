In der Volleyball-Landesliga sind nur die Damen am Ball

Die Damen I der Lechrain Volleys wollen in der Landesliga Boden gutmachen. Die Spiele der Herren wurden verschoben.

Am Wochenende treten nur zwei Damenmannschaften der Lechrain Volleys zu ihren Spieltagen an. Die geplanten Partien der Herren I und der Damen IV wurden verschoben. Im Jugendbereich treten die U14-Mädchen bei der oberbayerischen Meisterschaft an und die U18-Volleyballerinnen absolvieren einen Spieltag in Tutzing.

Damen I (Landesliga) Nach einem nicht ganz gelungenen Heimspieltag, an dem die Lechrainerinnen ihre beiden Spiele im Tiebreak verloren hatten, geht es am Samstag zum FSV Marktoffingen. Mit 27 Punkten aus neun Spielen führen die Gastgeberinnen die Tabelle der Landesliga Süd/West souverän an. Die Lechrain Volleys wollen nun die erste Mannschaft sein, die Marktoffingen Punkte abknöpft. In dieser Saison ist es bereits das zweite Aufeinandertreffen der beiden Teams. Im Hinspiel zeigten die Lechrain Volleys zu Hause ein tolles Spiel und mussten sich denkbar knapp mit 1:3 geschlagen geben, wobei der letzte Satz mit 23:25 unglücklich verloren ging.

Die Lechrain Volleys haben einige verletzte Spielerinnen

Die Lechrainerinnen haben sich fest vorgenommen, dieses positive Gefühl mit ins Rückspiel zu nehmen. Auch wenn die Vorzeichen aufgrund von Verletzungspech nicht optimal stehen, wollen die Lechrain Volleys alles geben, um weitere Punkte zu holen. Im Training wurde dazu besonders am Stellungs- und Zusammenspiel gearbeitet, um sich optimal auf die hart angreifende Mannschaft des FSV einzustellen. „Wir müssen in unser Spiel finden, unser Bestes geben und kämpfen, nur dann sind Punkte möglich.“, so Coach Martin Wagner. Spielbeginn ist um 14.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Marktoffingen.

Damen V (Kreisliga 3) Zwei schwere Spiele warten am Samstag auf die fünfte Damenmannschaft der Lechrain Volleys: Sie trifft in Jesenwang auf den Gastgeber, den aktuellen Tabellenzweiten, sowie den Tabellendritten vom TSV Unterpfaffenhofen-Germering. Auf Jesenwang trifft die junge Mannschaft zum ersten Mal, das Hinspiel gegen den TSV Unterpfaffenhofen-Germering mussten die Lechrainerinnen mit 0:3 verloren geben.

U14-Volleyballerinnen wollen zur südbayerischen Meisterschaft

U14 weiblich In Dachau treten die U14-Volleyballerinnen bei der oberbayerischen Meisterschaft an. Insgesamt 16 Teams kämpfen um die Qualifikation zur südbayerischen Meisterschaft – sechs können das Ticket lösen. Dazu gehören auch die LRV-Mädchen, vorausgesetzt, sie können in Bestbesetzung antreten.

U18 weiblich (Kreisliga 4) Die Mannschaft von Coach Martina Higler tritt am Sonntag, ab 10 Uhr, in Tutzing zu ihrem nächsten Spieltag an. Gegen den FSV Eching, derzeit Tabellenletzter, möchte das Team den Sieg aus dem Hinspiel wiederholen. Zudem treffen die Lechrain Volleys auf den Gastgeber TSV Tutzing. Der direkte Tabellennachbar kann die Lechrain Volleys in der Tabelle nicht mehr überholen, dennoch möchten die Lechrainerinnen auch hier erneut punkten. (AZ)