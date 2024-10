Jugend-Team der Lechrain Volleys legt passablen Saisonstart hin

Bei ihrem Heimspiel-Debüt konnte die zweite Mannschaft der U18-Volleyballerinnen der Lechrain Volleys in der Bezirksklasse erste Erfolge verzeichnen. Für einige Spielerinnen war es die Premiere auf dem großen Feld mit sechs gegen sechs, die durchaus zufriedenstellend ausfiel.

Die Nervosität legten die Lechrain-Volleys schnell ab und gingen im ersten Spiel gegen den TuS Fürstenfeldbruck schließlich in Führung. Das gab noch mehr Sicherheit und der erste Satz ging an das Team von Trainer Philipp Holzhey. Der zweite Satz war enger, kurz führte auch der TuS, doch die LRV-Spielerinnen kamen zurück und gewannen das erste Spiel mit 2:0.

Alle Spielerinnen erhalten Einsatzzeiten

Im zweiten Spiel gegen TuS Obermenzing lief es nicht mehr so gut, es schlichen sich mehr Eigenfehler ein und die Gastgeberinnen unterlagen mit 0:2. Für das letzte Spiel gegen den SV Inning änderte der Trainer die Aufstellung, um allen Einsatzzeiten zu geben. Doch mehr als Erfahrung sammelten die LRV-Mädchen nicht, auch dieses Spiel ging mit 0:2 verloren, auch wenn die Gastgeberinnen einige schöne Spielzüge zeigten. „Das Team konnte zeigen, was in ihm steckt. Das erste Spiel so zu gewinnen, war schon eine super Leistung und die anderen beiden Begegnungen offenbaren uns, woran wir in den nächsten Trainingseinheiten arbeiten müssen“, fasste Trainer Philipp Holzhey den Spieltag zusammen. (AZ)