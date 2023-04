Jugendteam der Lechrain Volleys holt sich den Titel

In Buchloe findet die oberbayerische Volleyball-Meisterschaft für die U15-Mädchen statt. Die Lechrain Volleys nutzen den Heimvorteil perfekt aus.

Die oberbayerische Meisterschaft für die U15-Volleyball-Mädchen auszurichten, war eine Herausforderung für die Lechrain Volleys. Doch der Aufwand und Einsatz lohnten sich in doppelter Hinsicht: Das Turnier war ein Erfolg mit einem Siegerteam aus den eigenen Reihen.

Insgesamt 16 Teams starteten in die Vorrunde, dort trafen die LRV-Mädchen in der Gruppe B zum Auftakt auf den TSV Mühldorf II, der souverän mit 25:13/25:20 besiegt wurde.

Gegen den SV Eitensheim spielten die LRV-Mädchen teilweise mit etwas angezogener Handbremse, setzten sich aber dennoch mit 25:20 durch. Nun hatte man wieder mehr Selbstsicherheit, mit 25:17 setzte man sich auch gegen den zweiten Gegner durch. Im letzten Spiel der Vorrunde gegen den TSV Unterhaching II war den Lechrain Volleys der Gruppensieg bereits sicher. Doch man ließ nichts anbrennen: Mit dem 25:13 und 25:23 zog man ungeschlagen und direkt ins Viertelfinale ein.

Die Lechrain Volleys starten nervös in den zweiten Turniertag

Am zweiten Meisterschaftstag ging es mit einem verkleinerten Kader von nur vier Spielerinnen gegen den TSV Bad Endorf um den Einzug ins Halbfinale. Die Lechrainerinnen waren sichtlich nervös, zudem tat man sich mit der Spielweise der Gegnerinnen schwer. Dennoch setzten sich die LRV-Mädchen mit 25:19 und 25:23 durch. Dadurch war die Qualifikation zur südbayerischen Meisterschaft geschafft.

Mit dem sicheren Ticket in der Tasche fiel die Anspannung ab. Gegen die erste Mannschaft des TSV Unterhaching, die man bereits aus der Liga kannte, hieß es nun, um den Einzug ins Finale zu kämpfen. Und das taten die Spielerinnen in beeindruckender Weise. Wenige Eigenfehler und Spaß am Spiel führten im ersten Satz zu einem 25:20. Im nächsten Satz machten die Lechrainerinnen durch gezielte Aufschläge, Angriffe und einige Blocks mächtig Druck und zogen ungeschlagen mit 25:15 ins Finale ein.

Dort ging es gegen den SV Germering, und mit 25:13 starteten die LRV-Mädchen perfekt. Der zweite Satz blieb lange eng, dann mussten die Gastgeberinnen einen deutlichen Rückstand aufholen. Auch dies gelang gut, aber nicht ganz –Germering glich aus. Die Entscheidung musste also im Tiebreak fallen. Im Entscheidungssatz hieß es, Nerven bewahren. Mit 15:9 holten sich die Mädels den Titel oberbayerischer Meister. Das Turnier war somit ein voller Erfolg für die Lechrain Volleys. (AZ)