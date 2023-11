Landesliga: Die Teams der Lechrain Volleys nutzen ihr Heimrecht

In der Volleyball-Landesliga haben die Herren den noch ungeschlagenen Tabellenführer zu Gast. Auch die Damen treten vor eigenem Publikum an.

Sowohl für die Herren aus auch die Damen der Lechrain Volleys standen in der Volleyball-Landesliga Heimspiele an. Spannung pur war sowohl in Weil als auch Kaufering geboten, rundum zufrieden war am Ende aber nur ein Team.

Herren Zwischenzeitlich sahen mehr als 100 Zuschauerinnen und Zuschauer die Begegnungen der Lechrain Volleys in Weil. Zu Gast waren Tabellenführer DonauHolz Volleys aus Ingolstadt und der TSG Maisach. Diesen wurde einiges geboten. Nach einem schwachen Start gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter ging der erste Satz deutlich mit 15:25 verloren. Auch eine Steigerung im zweiten Satz reichte nicht - beim 18:25 waren die Gastgeber zwar näher dran, doch die Gäste schienen „kurzen Prozess“ zu machen.

Ein Irrtum, denn im dritten Satz fanden die Lechrain Volleys zu alter Stärke zurück und führten bereits 13:5, was die Gäste zu einer Auszeit zwang. Diese brachte aber nichts ein, denn mit 25:17 gewannen die Lechrain Volleys den Satz. Es kam noch besser, denn mit dem 25:19 gelang der Ausgleich. Einen Punkt hatten die LRV-Herren damit bereits, aber das reichte ihnen nicht. Im Tiebreak setzte sie sich mit 17:15 durch und bescherten den Ingolstädtern die erste Niederlage in dieser Saison.

Auch gegen Maisach fällt die Entscheidung erst im Tiebreak

Spannend war auch die Partie gegen Maisach, wieder ging es über fünf Sätze. Den ersten mussten die Gastgeber Maisach überlassen (20:25), doch angefeuert durch die zahlreichen Zuschauer glichen die Lechrain Volleys mit 25:23 aus. Auch im weiteren Spielverlauf verlangten kampfstarke Maisacher den Lechrain Volleys alles ab – und gingen wieder in Führung (19:25). Durch einen taktischen Schachzug von Trainer Stefan Fissek in der Aufstellung setzten sich die Lechrain Volleys vor allem im Angriff bedeutend besser durch: Mit 25:18 und 15:12 feierten die Gastgeber den zweiten 3:2-Sieg an diesem Nachmittag.

27 Bilder Die Lechrain Volleys starten mit zwei Siegen Foto: Thorsten Jordan

Damen Nicht ganz so gut lief es für die LRV-Damen, die in Kaufering auf Türkheim und Marktoffingen trafen. Gegen den Aufsteiger Türkheim kämpften sich die Gastgeberinnen nach anfänglichen Schwierigkeiten ins Spiel und drehten einen 13:19-Rückstand im ersten Satz noch zu einem 28:26-Erfolg. Eine klare Sache war der zweite Satz mit 25:18, doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen - glichen aus (17:25/23:15) und es ging in den Tiebreak. Die Lechrain Volleys ließen nichts anbrennen, setzten sich mit 15:9 durch und verbuchten die nächsten zwei Punkte.

Nicht so gut lief es gegen Bayernliga-Absteiger Marktoffingen, der noch ungeschlagen in Kaufering antrat. Daran konnten auch die LRV-Damen nichts ändern. Zwar gewannen die Gastgeberinnen den ersten Satz deutlich mit 25:12, doch nun schien auch Marktoffingen aufgewacht zu sein: Mit 25:16 ging der zweite Satz ebenso deutlich an die Gäste.

Damen der Lechrain Volleys verspielen die Führung

Und diese blieben dran, denn mit 25:13 war der dritte Satz noch deutlicher. Aber die LRV-Damen kämpften: Eine 7:0-Führung schien auf die Wende hinzudeuten, dann aber holte Marktoffingen wieder auf. Es blieb bis zum Schluss spannend – mit dem schlechteren Ende für die Lechrain Volleys, die knapp mit 23:25 und damit 1:3 unterlagen.

Herren II In der Bezirksklasse II unterlagen die LRV-Herren II dem PSV München mit 1:3, setzten sich aber im Tiebreak gegen Vierkirchen durch. (AZ)