Landesliga: Gute Ausbeute für die Lechrain Volleys

Die Landesliga-Herren der Lechrain Volleys überzeugen bei ihrem ersten Heimspieltag. Auch die Damen zeigen eine gute Leistung.

Ausgesprochen zufrieden sind die Lechrain Volleys mit dem vergangenen Spieltag: Sowohl die Damen als auch die Herren punkteten in der Landesliga.

Zum ersten Mal durften die LRV-Herren einen Landesliga-Heimspieltag ausrichten – und der war fast perfekt. Den Auftakt machte die Partie gegen Haunstetten, das die LRV-Herren im Hinspiel mit 3:0 besiegt hatten – man rechnete mit einer Revanche. Doch die Lechrain Volleys begannen stark und führten bald 14:4. Zwar kam Haunstetten noch mal auf fünf Punkte ran, der erste Satz ging aber mit 25:21 an die Gastgeber. Im zweiten Satz machte Haunstetten kurzen Prozess und glich mit 25:11 aus. Ein sehenswerter Schlagabtausch war der dritte Satz. Es blieb bis zum Schluss eng, dann holte sich das Heimteam mit 25:23 den Satz. Ebenso ausgeglichen und spannend war der vierte Satz, der mit 25:22 an Haunstetten ging – der Tiebreak musste entscheiden und mit 15:13 ging dieser an Haunstetten.

26 Bilder Die Lechrain Volleys verlieren knapp Foto: Thorsten Jordan

In der zweiten Partie ging es gegen den Tabellenzweiten TV Weitnau. Das Hinspiel wurde nur knapp mit 2:3 verloren und die Lechrainer malten sich große Chancen aus. LRV-Trainer Stefan Fissek startete mit einer neuen Aufstellung, die schnell in Führung ging und 25:18 gewann. Nicht so gut lief es im zweiten Satz – bis Fissek Christian Hofer und Philipp Holzhey brachte, und auch dieser Satz ging mit 25:18 an die LRV.

Der Kräfteverschleiß macht sich bei den Lechrain Volleys bemerkbar

Allerdings machte sich nun der Kräfteverschleiß bemerkbar – Satz drei holte sich Weitnau mit 25:18, doch die Lechrainer zeigten Einsatz und Kampfgeist. Dafür belohnten sie sich mit einem 25:22 und damit 3:1-Sieg.

Ein Spiel hatten die Damen in der Landesliga zu absolvieren, sie traten beim Tabellendritten München-Ost an. Durch eine Aufschlagsserie von Isabel Wildner setzten sich die LRV-Damen mit 10:6 ab und gewannen den ersten Satz 25:22. Im zweiten Satz liefen die LRV lange einem Rückstand hinterher. Die beiden Auszeiten von Trainer Martin Wagner zeigten wenig Wirkung. Wieder war es eine Aufschlagsserie der LRV-Damen, die schließlich zum 25:22-Satzgewinn führte.

Damen müssen in den Tiebreak gehen

Die Sätze drei und vier verliefen recht ähnlich – allerdings zugunsten von München (25:10/25:19). Im Tiebreak zog München schnell auf 10:6 weg und gewann mit 15:9.

Damen IV: Eching - LRV 3:1; Unterpfaffenhofen - LRV 3:0.

Damen V: Neuaubing II - LRV 3:0, Eichenau II - LRV 3:0. (AZ)