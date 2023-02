Landesliga: Herren der Lechrain Volleys laden zum Heimspiel

In der Volleyball-Landesliga sind die Damen und Herren der Lechrain Volleys im Einsatz. In der Turnhalle in Weil erwarten die LRV-Männer den Tabellenführer.

Keine Pause gibt es für die Landesliga-Volleyballerinnen der Lechrain Volleys. Aber nicht nur für sie steht wieder ein wichtiger Spieltag an. Nachdem es für die LRV-Damen in der Landesliga zuletzt zwei Niederlagen gegeben hat, will man nun wieder punkten. Am Samstag bestreitet die Mannschaft von Trainer Martin Wagner das zweite Spiel in Bad Grönenbach (Beginn gegen 17 Uhr, Kemptener Straße 7). In der Hinrunde gewannen die LRV-Damen zu Hause mit 3:0 gegen Bad Grönenbach, jetzt will man sich auch auswärts die Punkte holen.

Nachdem die Youngsters zuletzt bei der oberbayerischen Meisterschaft U16 waren und dort den vierten Platz belegt haben, sind sie nun wieder mit dabei und werden die Mannschaft unterstützen. Mit einem vollen Kader, einem optimistischen Trainer und mit sehr viel Motivation sollen die nächsten wertvollen Punkte eingeholt werden.

Seit der Niederlage im Hinspiel haben sich die Lechrain Volleys stark verbessert

Einen Heimspieltag bestreiten die Landesliga-Herren der Lechrain Volleys am Samstag, ab 14.30 Uhr in der Schulturnhalle in Weil. Und dabei haben sie die Chance, in der Tabelle auf Platz drei zu klettern. Trainer Stefan Fissek ist optimistisch: „An diesem Samstag sind zwei Siege drin, die Mannschaft hat es drauf.“ Im ersten Spiel treten die Herren gegen die FTM Schwabing II an. Das Hinspiel hatten die LRV-Herren mit 3:1 gewonnen. Das zweite Spiel gegen den TSV Weißenhorn wird eine Herausforderung für das Team um Kapitän Kai Thielert zu werden: Weißenhorn liegt nach elf Spielen ungeschlagen an der Tabellenspitze der Landesliga Süd-West. Das Hinspiel hatten die LRV Herren noch klar mit 0:3 verloren, aber man hat sich gut weiterentwickelt.

Parallel spielen auch die LRV-Herren II (Bezirksklasse) in der Schulturnhalle Weil. Nach einer Spielpause von über zwei Monaten müssen die LRV-Herren wieder den Rhythmus finden. Zu Gast sind der obere Tabellennachbar SV Lohhof III (5. Platz) sowie Schlusslicht MTV München IV. Die Gastgeber erhoffen sich zwei Siege, zumal die Hinspiele zu 3:0 beziehungsweise 3:1 gewonnen werden konnten. Allerdings fehlt dem Team Trainer Pascal Higler – er ist bei der ersten Mannschaft als Spieler im Einsatz.

Damen der Lechrain Volleys wollen Durststrecke beenden

Die LRV-Damen IV treten in der Kreisliga am Samstag gegen den SV Esting IV sowie den SC Oberweikertshofen an. Gegen 16 Uhr startet die erste Partie in der Mehrzweckhalle in Esting. Die Gastgeberinnen befinden sich zwei Plätze vor den LRV-Damen auf Platz 5. Dennoch wollen die LRV-Damen ihre Durststrecke beenden und wieder punkten. Gegen den Tabellenzweiten SC Oberweikertshofen hingegen dürfte es schwer werden, Zählbares einzufahren – aber eine Überraschung ist schließlich immer möglich.

Die U13-Mädchen treten am Sonntag in Dachau an, dort findet der letzte Spieltag vor der Kreismeisterschaft statt. Für diese sind nach bisherigem Stand der Tabelle drei Teams der Lechrain Volleys qualifiziert. Am Sonntag gilt es, diese Platzierungen zu festigen. Die zweite und die dritte Mannschaft der U15 treten am Sonntag in Penzberg zu ihrem letzten regulären Spieltag der laufenden Saison an. Sie treffen dabei auf Starnberg, Inning und Penzberg. Zudem steht ein internes Duell der beiden Teams an. (AZ)