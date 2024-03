Lechrain Volleys: Am Ende fehlt den Volleyballern ein erfolgreicher Satz

Ein Kontrahent verschafft den Herren I der Lechrain Volleys eine bessere Ausgangslage im Aufstiegskampf. Die Damen I brechen im neunten Anlauf ihren Saisonfluch.

Am vergangenen Spieltag trafen die Herren I der Lechrain Volleys in Maisach auf die Heimmannschaft und auf den direkten Konkurrenten um den Aufstieg in die Bayernliga, die DJK Augsburg. Mit zwei Siegen hätten sie den zweiten Tabellenplatz erreichen und somit die Chance auf den Aufstieg in die Bayernliga wahren können.

Die Gastgeber traten mit ihrem kompletten Kader an, da noch wichtige Punkte gegen die Abstiegs-Relegation erspielt werden mussten. Im ersten Satz traten beide Teams stark auf, die Lechrainer konnten sich aber der Mitte des Satzes aber etwas absetzen und gewannen diesen 25:20. Spannend blieb es auch danach. Mit 25:21 und 26:24 hatte LRV aber jeweils das bessere Ende für sich.

Maisach besiegt DJK Augsburg überraschend

Im zweiten Spiel traf Maisach auf die DJK Augsburg. Hierbei überraschten die Maisacher mit souveräner Spielleistung die Augsburger und gewann mit 3:0 nach Sätzen. Dies führte dazu, dass den Lechrain Volleys aus dem Duell gegen die DJK noch einen Punkt, aber keinen Sieg, gebraucht hätten, um in der Tabelle der Landesliga auf Rang zwei zu klettern. Ein Punkt erhält der Verlierer von Partien, die über die Maximaldistanz von fünf Sätzen gehen.

Am vorangegangenen Spieltag konnten sich die Augsburger mit 3:1 gegen LRV durchsetzen. Der erste Satz verlief eng, bis zum Spielstand von 25:24 für die Lechrainer. Trotzdem hatten die Schwaben am Ende mit 28:26 vorn. Die LRV-Herren konnten sich dann ab Mitte des zweiten Satzes einen konstanten Vorsprung erarbeiten und gewann diesen mit 25:19 Punkten. Mehrere Abstimmungs- und Eigenfehler führten aber dazu, dass Augsburg mit 25:13 und 25:18 die Oberhand behielt und 3:1 nach Sätzen gewann. Somit sicherten sich die Augsburger Tabellenplatz zwei in der Saison 2023/24. Am 23. März steht das letzte Spiel auswärts bei Weitnau an.

LRV mit einem Sieg und einer Niederlage beim Heimspieltag

Beim letzten Heimspieltag dieser Saison konnten sich die Damen I in der Landesliga drei wichtige Punkte sichern und den Fluch der Fünf-Satz-Spiele brechen. Die erste Partie gegen Türkheim startete mit langen Ballwechseln. Am Ende mussten LRV-Spielerinnen den hart umkämpften Satz in der „Verlängerung“ mit 25:27 an die Gäste abgeben. Die nächsten drei Sätze verliefen ähnlich knapp, wobei sich die Heimmannschaft den zweiten und vierten Satz mit druckvollen Aufschlägen, Angriffen und einigen Blocks sicherte (25:21; 26:24). Im Tiebreak starteten die LRV-Damen verunsichert. Die kurzen Aufschläge der Gegner sorgten für Problemen in der Annahme. Schlussendlich ging das Spiel mit 10:15 an die Türkheimer Damen, die sich mit dem Erfolg den sicheren Klassenerhalt erkämpften.

Im Anschluss sollte die neu aufgestellte Mannschaft frisch ins zweite entscheidende Spiel gegen die Damen vom FSV Marktoffingen II starten. Trotz einiger Abstimmungsfehler des Teams von Trainer Martin Wagner konnte sich lange kein Team absetzen. Am Ende jubelten auch hier wieder die Gegner. Der zweite Satz startete ähnlich chaotisch, wobei sich die Lechrainerinnen in der Mitte des Satzes wieder geordnet hatten und mit 25:22 die Oberhand behielten. In der Folge konnten beide Mannschaft je einen Satz gewinnen, sodass es erneut in den Tiebreak ging.

Im neunten Anlauf gewinnen die Lechrain Volleys erstmals einen Tiebreak

Im neunten Anlauf der Saison konnten die Damen am Ende eines Entscheidungssatzes endlich einmal jubeln (15:6). Nächste Woche spielen die Lechrainerinnen gegen Weitnau. Nach wie vor wird jeder Punkt dringend benötigt, um den Tabellennachbarn weiter auf Abstand zu halten. (AZ)