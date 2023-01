Lechrain Volleys bauen wieder auf den Heimvorteil

Landesliga-Damen der Lechrain Volleys treten diesmal in Landsberg an. Auch für die Landesliga-Herren ist die Pause beendet.

Nach den zwei 3:0-Siegen am vergangenen Heimspieltag in Buchloe wollen die Landesliga-Volleyballerinnen der Lechrain Volleys am Samstag gleich nachlegen – diesmal in der Halle des Landsberger DZG. Im Einsatz sind neben weiteren Teams auch die Landesliga-Herren.

Ab 14.30 Uhr treffen die LRV-Damen I zum ersten Mal in der laufenden Saison auf den FC Langweid und den VfB Eichstätt. Die Damen und Coach Martin Wagner sind gespannt auf die anstehenden Begegnungen. Mit 12 Punkten aus neun Spielen befinden sich die Lechrain Volleys auf dem 6. Tabellenrang, punktgleich mit dem ersten Gegner FC Langweid, der jedoch weniger Spiele absolviert hat.

Die Damen der Lechrain Volleys haben noch was gutzumachen

Die Spielerinnen des VfB Eichstätt reisen als Schlusslicht der Tabelle an. Allerdings hatten die LRV-Damen gegen dieses Team in der vergangenen Saison Probleme – da gilt es noch etwas gutzumachen. Mit dem Selbstbewusstsein aus den beiden Siegen zuletzt wollen die Volleyballerinnen erneut punkten und freuen sich auf viele Zuschauer.

In Schwabing beginnt das Volleyball-Jahr 2023 für die Landesliga-Herren. Ab 14 Uhr steht das Team von Stefan Fissek auf dem Spielfeld, Gegner ist FTM Schwabing II. Als Aufsteiger müssen die Lechrain Volleys weiter punkten, um sich Abstand zu den Abstiegsrängen zu verschaffen. Coach Fissek ist jedoch zuversichtlich.

Die Herren III haben zwei Monate Pause hinter sich

Wie haben die LRV-Herren III die zweimonatige Spielpause verkraftet? Das zeigt sich am Samstag in Fürstenfeldbruck, wenn es gegen die ersten beiden Teams der Kreisliga geht. Zunächst treten die LRV-Herren gegen den Zweiten FFB III an, dann gegen Spitzenreiter Eintracht Karlsfeld.

Ebenfalls einen Heimspieltag tragen am Samstag die Damen III in der Bezirksklasse aus. Sie empfangen in der VfL-Halle in Buchloe den TSV Schwabmünchen sowie den FC Ebenhofen. Während sich der TSV nur einen Rang vor den Lechrainerinnen befindet, wartet mit dem FC Ebenhofen der ungeschlagene Tabellenführer auf die Mannschaft von Franz Babl.

Im Einsatz ist auch die Jugend, wobei für die U12-Mädchen ein wichtiges Turnier ansteht: Sie spielen um die Teilnahme an der bayerischen Meisterschaft.

Für die U12-Volleyballerinnen geht es um einen Titel

Noch im vergangenen Jahr haben sich die U12-Spielerinnen der Lechrain Volleys, Ina Simanovic und Ema Beytic, für die südbayerische Meisterschaft qualifiziert – diese steht am Wochenende in Sonthofen an. In der Vorrunde trifft das LRV-Duo auf Dachau I, Sonthofen I und Dingolfing I. Hier gilt es, mindestens Dritter zu werden, um sich die Chance auf ein Weiterkommen zu sichern. Das Trainerteam Stefan Huber und Isabel Wildner sind optimistisch – und schon jetzt zählen die Lechrain Volleys zu den 16 besten von 100 Teams aus ganz Südbayern.

Die U14-Mädchen-Teams treten am Sonntag in Inning an. In ihrem vierten und damit letzten Spieltag treffen sie auf die Mannschaften aus Inning, Esting, Germering, sowie Oberweikertshofen. Die U14-Buben spielen am Sonntag, ab 10 Uhr, in Starnberg. Die Gegner sind Esting, Inning und Planegg-Krailling. (AZ)