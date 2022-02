Lechrain Volleys haben Klassenerhalt schon sicher

Plus Der Bayerische Volleyballverband verzichtet in der laufenden Saison auf eine Abstiegsregelung. Wie die Lechrain Volleys das nutzen wollen.

Der Bayerische Volleyballverband hat die Regelungen für den weiteren Verlauf der Saison festgelegt: Bis Mitte Februar können Vereine ihre Teams bis zur Bayernliga vom Spielbetrieb zurückziehen, ohne dass ihnen Nachteile entstehen. Der Abstieg für die laufende Saison wird ausgesetzt. Ebenso wird keine Relegation stattfinden. Die Erstplatzierten jeder Liga haben aber die Möglichkeit, aufzusteigen.