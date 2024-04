Lechrain Volleys kämpfen um Aufstieg und Klassenerhalt

Drei Mannschaften der Lechrain Volleys stehen in der Relegation. Die Damen I kämpfen um den Verbleib in der Volleyball-Landesliga, zwei Teams wollen aufsteigen.

Für die Damen I der Lechrain Volleys geht es am Samstag um den Klassenerhalt in der Volleyball-Landesliga. Platz sieben nach der Punktrunde reichte nicht zum direkten Klassenerhalt - in München muss sich das Team von Trainer Martin Wagner gegen die dritte Riege des TSV Turnerbund München sowie auf die zweite Mannschaft der DJK Augsburg Hochzoll durchsetzen, um die Klasse zu halten. Beide Gegner erreichten in der Bezirksliga Oberbayern West sowie in der Bezirksliga Schwaben jeweils den zweiten Platz und qualifizierten sich damit für die Relegation.

Mit dem vollen Kader gilt es für die Lechrain Volleys mit einer konstanten Leistung das vorhandene Potenzial abzurufen. Dies geschah in der Punktrunde zu unregelmäßig, weshalb viele Partien im Tiebreak verloren gingen. Das soll am Samstag anders werden, um weiterhin in der Landesliga antreten zu können. Die Lechrainerinnen haben die beiden vergangenen Wochen noch mal alles im Training gegeben und sind voll motiviert, die beiden Spiele zu gewinnen.

Die Herausforderung wird darin bestehen, in zwei Spielen hintereinander eine gute und konstante Leistung zu zeigen. Für Motivation am Spielfeldrand sollen zusätzlich mitgereiste eigene Fans sorgen. Dazu wurden eigens Fan-Busse organisiert. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Spielort ist das Gymnasium München Nord, Knorrstr. 171. Die Lechrain Volleys haben die Spiele zwei und drei. Spielbeginn ist voraussichtlich um 14 Uhr. Auf lautstarke Unterstützung freut sich das Team sehr. Wer mit dem Fan-Bus kostenlos mitfahren möchte, kann sich auf www.lechrain-volleys.de anmelden.

Die Damen III und Herren III wollen in die Bezirksklasse aufsteigen

Ebenfalls in die Relegation gehen die Damen III sowie die Herren III. Die beiden Teams haben nach einer hervorragenden Saisonleistung jeweils den zweiten Platz in der Kreisliga erzielt, der zu den Relegationsspielen berechtigt. Die Damen III spielen ebenfalls am Samstag (Spielbeginn ist um 13.30 Uhr) und die Herren III am Sonntag ab 14 Uhr. Beide Relegationsturniere finden in der Montessori-Schule in Kaufering (Viktor-Frankl-Str. 29) statt. (AZ)

