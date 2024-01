Lechrain Volleys legen guten Start ins neue Jahr hin

Die Damen der Lechrain-Volleys sichern sich in der Volleyball-Landesliga zwei Punkte. Die U12-Mädchen sorgen für einen tollen Erfolg.

Durchaus erfolgreich verlief der Start ins neue Jahr für die Volleyball-Teams der Lechrain Volleys. Für den größten Erfolg sorgten dabei die U12-Spielerinnen bei der südbayerischen Meisterschaft.

Damen I Zum Heimspiel in Kaufering hatten die Landesliga-Damen den FC Langweid und den MTV Ingolstadt zu Gast. Beide Spiele waren an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten. Gegen Langweid legten die LRV-Damen einen perfekten Start hin und überrollten die Gäste im ersten Satz (25:15). Dies ließen die Gegnerinnen allerdings nicht auf sich sitzen: Den zweiten Satz mussten die LRV-Damen fast ebenso deutlich mit 17:25 abgeben. Im dritten Satz war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das die Gastgeberinnen knapp mit 22:25 verloren, doch genau das stachelte die Lechrain Volleys wieder an: Sie wollten im ersten Spiel auf keinen Fall leer ausgehen. So gingen sie auch den vierten Satz an, holten sich diesen mit 25:22, der erste Punkt war da, nun ging es in den Tiebreak. Von Beginn an liefen die LRV-Damen einem Rückstand hinterher, der immer mehr anwuchs und mit 7:15 mussten sie sich geschlagen geben.

LRV-Damen sichern sich immerhin zwei Punkte

Nicht minder spannend machten es die Damen von Trainer Martin Wagner gegen Ingolstadt. Zwar mussten sie die ersten beiden Sätze abgeben (22:25/19:25), doch eine Umstellung brachte die Wende. Außenangreiferin Christine Gerling wurde als Zuspielerin eingesetzt und das zeigte Wirkung. Mit 25:19 und 25:16 glichen die LRV-Damen aus und wieder musste der Tiebreak entscheiden. Nun schwanden allerdings langsam die Kräfte und mit 12:15 unterlagen die Gastgeberinnen. Trotz der Enttäuschung über die beiden verlorenen Spiele freuen sich Mannschaft und Trainer über die beiden Punkte aus den zwei Begegnungen. Coach Martin Wagner war insgesamt zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, die allerdings weiter auf Platz 8 in der Tabelle steht.

Damen II Perfekt nutzten die Damen II den Heimvorteil in der Bezirksklasse 2: Sie gewannen gegen Germering II und Oberweikertshofen jeweils mit 3:0. Damit verteidigten sie die Tabellenführung.

Damen IV In der Kreisliga 3 hatten die LRV-Damen ein Kontrastprogramm. Sie hatten den Spitzenreiter Dachau und Schlusslicht Esting zu Gast. Gegen Dachau waren die Lechrainerinnen machtlos, der Spitzenreiter setzte sich deutlich durch. Dafür gab es gegen Esting den eingeplanten deutlichen 3:0-Sieg. Im Nachholspiel gegen Eching hatten sich die LRV-Damen auch mit 1:3 geschlagen geben müssen.

Herren II Einen perfekten Einstand feierte der neue Trainer Peter Higler: Sowohl gegen Karlsfeld als auch den MTV München setzten sich LRV-Herren mit 3:0 durch. Damit klettern die Lechrainer ins obere Dritte der Bezirksklasse 2.

Perfekter Einstand für den neuen Trainer

Herren III Durch zwei 3:0-Siege gegen Esting und Dachau VI sind die LRV-Herren an die Spitze der Kreisliga 2 vorgestoßen. Punktgleich mit Karlsfeld II führt das Team der Lechrain Volleys nun die Tabelle an.

Die U12-Mädchen der Lechrain Volleys qualifizieren sich für die bayerische Meisterschaft. Foto: Huber

U12-Mädchen Die Qualifikation für die bayerische Meisterschaft war das große Ziel der U12-Mädchen der Lechrain Volleys. Bei der südbayerischen Meisterschaft lieferte das Team von Trainer Stefan Huber eine tadellose Leistung ab und zogen als Gruppensieger ins Viertelfinale ein. Dort trafen die LRV-Mädchen auf den SV Esting, einen alten Bekannten, gegen den sie stets gewonnen hatten. So auch diesmal und der Weg ins Halbfinale war frei. Eine Verletzung bremste die Lechrain Volleys aus und sie unterlagen knapp dem TSV Unterhaching. Zwar ging auch das Spiel um Platz drei verloren, doch mit Rang vier gelang die Qualifikation für die bayerische Meisterschaft. Und da, so Trainer Huber, wolle sein Team ein Wörtchen mitreden.

U16-Mädchen Beim Turnier der Bezirksliga belegte die U16-1 der Lechrain Volleys den vierten Platz. Die zweite Mannschaft konnte in der Kreisliga 2 neben zwei Tiebreak-Niederlagen auch einen Sieg verbuchen.