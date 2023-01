Lechrain Volleys setzen Erfolgsserie in der Landesliga fort

In der Volleyball-Landesliga sind die Damen und Herren erfolgreich. Bei der Jugend der Lechrain Volleys läuft es nicht ganz so gut.

Für die Landesliga-Teams der Lechrain Volleys kann das Jahr 2023 so weiter gehen: Sowohl die Damen als auch die Herren konnten nach ihren Spielen feiern.

Erneut gab es für die Damen I einen Heimspieltag, diesmal traten Langweid und Eichstätt in Landsberg an. Mit viel Selbstvertrauen und einem vollen Kader ging man den Spieltag an. Gegen Langweid starteten die LRV-Damen noch unsicher und unterlagen knapp 23:25. Im zweiten Satz drehten sie aber auf. Zuspielerin Isabel Wildner setzte ihre Angreiferinnen in Szene und dank eines sehr variablen Spiels gelang mit 25:19 der Ausgleich.

Damen der Lechrain Volleys spielen "vogelwild"

Der dritte Satz startete „vogelwild“, was LRV-Trainer Martin Wagner zu einer frühen Auszeit zwang. Diese wirkte, und die LRV-Damen gingen mit dem 25:20 in Führung. Im vierten Satz dominierten die Gastgeberinnen, erst zum Ende schmolz der Vorsprung, aber mit dem 25:23 hatte man den ersten Sieg eingefahren.

72 Bilder Die Lechrain Volleys gewinnen beide Heimspiele Foto: Thorsten Jordan

Gegen Eichstätt gab es einige Änderungen in der LRV-Aufstellung, was zunächst nicht recht funktionierte. Die LRV-Damen gerieten in Rückstand, spielten sich aber ein und gewannen 25:20. Auch danach tat man sich gegen den vermeintlich schwächeren Gegner schwer, gewann aber mit 3:0 (25:22/ 25:23).

Das intensive Training trägt Früchte

„Endlich fruchtet all das, was wir in der letzten Zeit so hart trainiert haben“, freute sich Coach Martin Wagner. Zur besten Spielerin wurde Angreiferin Barbara Eckert gekürt.

Auch den Landesliga-Herren gelang der perfekte Start ins neue Jahr: Sie gewannen bei der FTM Schwabing II. Schnell zeigte sich, dass beide Teams auf Augenhöhe agierten. Die LRV konnten sich zwischenzeitlich mit 12:8 absetzen. Schwabing holte aber wieder auf und gewann den ersten Satz mit 29:27.

Herren überzeugen mit einer Aufschlagserie

Die LRV-Herren ließen sich nicht entmutigen und dank druckvoller Aufschläge von Neuzugang Hannes Rosenow (DJK München) setzte man sich im zweiten Satz mit 8:0 ab. Diese Aufschlagserie setzte Philipp Holzhey fort – Schwabing hatte dem nichts entgegenzusetzen, und mit 25:16 glichen die LRV-Herren aus. Die Sätze drei und vier waren ausgewogener, gingen aber beide mit 25:22 an die LRV-Herren. Damit haben die Lechrain Volleys nun eine ausgeglichene Bilanz.

Weitere Ergebnisse: Herren III (Kreisliga 2): LRV – Fürstenfeldbruck 3:1; LRV - Karlsfeld 0:3; Damen III (Bezirksklasse Süd): LRV - Schwabmünchen 2:3; LRV - Ebenhofen 0:3.

Auch die LRV-Jugend war im Einsatz. Dabei verpasste das U12-Duo knapp die Qualifikation für die bayerische Meisterschaft. Allerdings verletzte sich schon im ersten Spiel ein Mädchen der Lechrain Volleys, spielte zwar weiter, doch es setzte eine Niederlage gegen den späteren Sieger ASV Dachau I. Diese hatte Coach Stefan Huber einkalkuliert, wichtiger waren die Spiele gegen Sonthofen und Dingolfing, um weiterzukommen – und beide wurden gewonnen. Im entscheidenden Überkreuzspiel musste man sich jedoch Jahn München geschlagen geben, und der Traum von der bayerischen Meisterschaft war beendet. Die Enttäuschung war nicht zu verbergen, so reichte es am Ende „nur“ zu Platz 16.

U14-Mädchen der Lechrain Volleys starten bei oberbayerischer Meisterschaft

Besser lief es für die U14-Mädchen I, die sich für die oberbayerische Meisterschaft qualifizierten. Das Team setzte sich gegen Inning II, Esting III und Germering durch und fährt als Meister der Kreisliga West im März zur oberbayerischen Meisterschaft. Zwei Siege und zwei Niederlagen gab es für die LRV II, die damit Platz 5 belegten.

Die U18-Mädchen belegten beim Turnier in Planegg Rang drei von fünf Teams. (AZ)