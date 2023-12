Lechrain Volleys starten bei oberbayerischer Meisterschaft

U12-Mädchen der Lechrain Volleys treten in Inning bei der oberbayerischen Meisterschaft an. Auch weitere Volleyball-Teams sind im Einsatz.

Ein erster Saisonhöhepunkt steht für die U12-Volleyballerinnen der Lechrain Volleys an. Sie spielen am Wochenende in Inning um den oberbayerischen Meistertitel. Für andere Teams der Lechrain Volleys geht es um Punkte im Ligabetrieb.

Mehr als 100 Teams aus ganz Oberbayern waren am Start – qualifiziert haben sich für die oberbayerische Meisterschaft der U12 nur 24 Mannschaften. Unter ihnen die Lechrain Volleys. Während Ema Bejtic schon im vergangenen Jahr bei den Titelkämpfen am Start war, ist es für ihre Teamkolleginnen Mathilda Gese, Sophia Missal und Pia Schmalz Neuland. Entsprechend groß ist die Aufregung, dennoch will Trainer Stefan Huber versuchen, die nächste Hürde zu nehmen. Die besten acht Team qualifizieren sich nämlich für die südbayerische Meisterschaft. Spielbeginn am Samstag in Inning ist um 10 Uhr.

Damen I Verlegt wurde das Spiel der Landesliga-Damen gegen Marktoffingen II. Das Spiel findet erst im nächsten Jahr statt.

Damen II Als ungeschlagener Tabellenführer der Bezirksklasse 2 treten die LRV-Damen II am Samstag die Fahrt zum TSV Eintracht Karlsfeld an. Ab 14 Uhr findet das Rückspiel statt, das Hinspiel entschieden die Lechrainerinnen mit 3:0 für sich. Zweiter Gegner ist die Spielgemeinschaft TSV Schongau/ TSV Steingaden, gegen die ebenfalls ein Sieg her soll.

U15-Mädchen der Lechrain Volleys treten in Buchloe an

Damen IV Erst zwei Partien haben die LRV-Damen in der Kreisliga 3 absolviert. Am Samstag geht es gegen 16 Uhr in Jesenwang weiter für das Team von Otto Geishauser. Im ersten Spiel treffen die LRV-Damen auf den Gastgeber, aktuell Tabellenzweiter, im zweiten auf den FSV Eching, der punktgleich hinter den Lechrainerinnen liegt.

U15 weiblich Die U15-Mädchen bestreiten mit ihren drei Teams am Sonntag ihren ersten Heimspieltag in Buchloe. Ab 10 Uhr sind neben die LRV-Mannschaften noch folgende Teams im Einsatz: TuS FFB, Scheuring I und II, SV Germering.

U16 männlich Die U16-Volleyballer spielen am Sonntag in Pfaffenhofen eine Querqualifikation aus. Die neun gemeldeten Teams bilden drei Dreiergruppen. Der weitere Modus steht aktuell noch nicht fest. Auch auf welche Mannschaften die Lechrain Volleys bei diesem Turnier treffen, wird erst am Sonntag entschieden. Wichtig ist Trainer Markus Reisacher, dass seine Jungs weiter Spielerfahrung sammeln und die Leistungen aus dem Training ins Spiel übertragen können. (AZ)