Lechrain Volleys starten mit zwei Siegen ins neue Jahr

Die Landesliga-Damen der Lechrain Volleys nehmen erfolgreich Revanche. Die Volleyballerinnen arbeiten sich damit in der Tabelle ein gutes Stück nach oben.

Besser hätte der Start ins Jahr 2023 für die Landesliga-Damen der Lechrain Volleys kaum laufen können. Doch nicht für alle Volleyballteams lief es genauso gut.

Gegen beide Gastmannschaften hatten die LRV-Damen I noch eine Rechnung offen. Aber nicht nur das: Um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien, musste die Mannschaft von Trainer Martin Wagner an diesem Heimspieltag punkten. Beide Gegner sind direkte Konkurrenten im Kampf um den rettenden 6. Platz. Und diesmal ging der Plan voll auf: Mit lautstarker Unterstützung der Auswechselspieler und der Zuschauerinnen und Zuschauer gelang die Revanche.

Schlechte Nachrichten für die Volleyballerinnen kurz vor dem Spieltag

Dabei gab es kurz vor dem Spiel schlechte Nachrichten: Mittelblockerin Nina Pentenrieder hatte sich im Training verletzt. Doch alle anderen Spielerinnen waren fit – fast eine Ausnahme in dieser Saison – zudem verstärkten Rebecca Seifert und Veronika Brauch aus der zweiten Mannschaft das Team, sodass Wagner viele Wechseloptionen hatte.

Der Start ins erste Spiel gegen die SG Bad Tölz/Isar-Loisach war etwas holprig, auch aufgrund der etwas veränderten Aufstellung. Tine Gerling fungierte nach langer Zeit wieder als Zuspielerin, Jugendspielerin Luisa Heiduk hatte ihren ersten Einsatz in der „Starting Six“ auf der Mitte und Rebecca Seifert übernahm die Position der Diagonalangreiferin. Doch die LRV-Damen fanden schnell den Rhythmus.

Variabel im Angriff und gut organisiert in der Abwehr

Chrissi Degle organisierte die Abwehr so, dass den Gegnerinnen wenig Angriffsfläche geboten war, und Tine Gerling verteilte die Bälle dank der stabilen Annahme variabel. Immer wieder suchte sie Rebecca Seifert, die mit Auge und Durchschlagskraft die gegnerische Abwehr schwindelig spielte. Die LRV-Damen hatten zwar kein leichtes Spiel, sicherten sich aber einen wichtigen 3:0-Sieg (25:21/25:19/25:20). „Ich freue mich sehr für das Team und bin stolz, dass unsere Taktik über weite Teile erfolgreich umgesetzt wurde“, resümierte Wagner.

Zweiter Gegner war der DJK Augsburg-Hochzoll II. Isabel Wildner übernahm nun die Zuspielposition und Ronja Gerling organisierte als Libera die Abwehr. Beide fügten sich schnell ein, trotzdem dauerte es bis Mitte des ersten Satzes, bis alle – angeführt von einer souveränen Barbara Eckert – wieder auf Betriebstemperatur waren. Und so folgte der zweite 3:0-Sieg für die LRV-Damen (25:20/25:16/25:20). Damit gelang auch der Sprung aus dem Tabellenkeller. Die LRV-Damen haben aktuell vier Punkte Vorsprung auf Platz sieben.

Für die LRV-Damen IV ist der Tabellenführer eine Nummer zu groß

Die dritte Damenmannschaft (Bezirksklasse Süd) kehrte mit zwei Niederlagen vom ersten Spieltag im neuen Jahr zurück. Sowohl gegen Gastgeber TV Immenstadt als auch gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Ebenhofen mussten sich die LRV-Damen mit 0:3 geschlagen geben.

Die Damen IV traten gegen Oberweikertshofen und Tabellenführer Dachau III in der Kreisliga 3 an. Und der Spitzenreiter erwies sich als eine Nummer zu groß: Mit 0:3 (14:25/15:25/14:25) musste man sich geschlagen geben. Im Spiel gegen Oberweikertshofen beschäftigte man sich noch zu sehr mit der vorangegangenen Niederlage – und unterlag erneut 0:3 (13:25/16:25/8:25). Das junge Team der LRV-Damen V fuhr in der Kreisklasse 3 einen sicheren 3:0-Sieg gegen Schlusslicht Planegg-Krailling VI ein. Erst im Tiebreak unterlag man anschließend dem TSV Starnberg.

Auch die Jugend der Lechrain Volleys ist im Einsatz

Mit gemischten Ergebnissen kehrten die U18-Mädchen von ihrem Spieltag zurück. Neben zwei Niederlagen gegen Penzberg und Tutzing gab es noch zwei Unentschieden gegen Weilheim und VC DJK München Ost/Herrsching III.

Ihren letzten Spieltag in dieser Saison bestritten die U16-Mädchen. Gegen Mühldorf unterlag das Team 21:25/20:25. Auch Dachau musste man sich in zwei Sätzen geschlagen geben. Doch im letzten Spiel des Tages und der Gesamtsaison konnte das Team dann doch noch einen 2:0-Sieg feiern (25:20/25:17).

Vier U13-Mädchen-Mannschaften traten beim Turnier diesmal an. Die Trainer änderten etwas die Aufstellung, und der Test gelang recht gut. Am Ende belegten die Mädchen die Plätze vier, sechs, acht und 15. (AZ)