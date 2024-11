Lechrain Volleys treten mit kleinem Kader an und gehen unter

Die Herren der Lechrain Volleys mussten in ihren Heimspielen in der Landesliga Südwest gegen den TSV Unterhaching 2 und die FTM Schwabing 2 deutliche Niederlagen hinnehmen.

Bereits in den ersten Satz des Spiels gegen die Unterhachinger Gäste startete das Team nicht gut. Starke Blockaktionen des Gegners und schwache Angriffsaktionen auf eigener Seite zwangen Trainer Stefan Fissek zu zwei frühen Auszeiten. Die zeigten aber keine Wirkung, sodass die Lechrain-Herren einem ständigen Rückstand hinterherliefen. Der Satz ging mit 25:15 an die Unterhachinger. Schnell wollte das Team den schwachen Start in das Spiel vergessen machen.

Vorsprung für die Lechrain Volleys ist von kurzer Dauer

Durch eine konzentrierte Arbeit in der Abwehr und starke Angriffe konnten sich die Lechrain Volleys zu Beginn des zweiten Durchgangs mit 9:5 leicht absetzen. Nach einer Unterhachinger Aufschlagsserie mit sieben Punkten in Folge war das aber wieder Geschichte. Die Gäste holten sich verdient auch den zweiten Satz. Im dritten Durchgang lieferten sich beide Teams bis zur Mitte des Satzes ein ausgeglichenes Match. Dann hatten die Lechrain Volleys eine erneute Schwächephase, die die Gäste ausnutzen und sich einen erneuten deutlichen Vorsprung erspielen konnten. Wiederum eine Aufschlagserie, dieses Mal allerdings aufseiten der Lechrain Volleys, durch Martin Hoiß, ließ die Heimmannschaft noch einmal herankommen. Zwei eigene Satzbälle konnten nicht verwandelt werden. Am Ende siegte Unterhaching mit 3:0 Sätzen.

Im zweiten Spiel wollten die LRV-Herren dieses Ergebnis vergessen machen. Gegen den Tabellenführer FTM Schwabing zeigte sich aber schnell, dass auch dieser Gegner an diesem Tag zu stark war. Die Heimmannschaft zeigte zwar gerade im Angriff ein verbessertes Spiel, jedoch weiterhin unterhalb des gewohnten Niveaus. Im zweiten Satz des Spiels schnupperten die Gastgeber kurzzeitig an der gewohnten Stärke, ließen aber die Konstanz vermissen. Schwabing setzte sich verdient mit 3:1 durch.

Für die Landesligamannschaft der Lechrain Volleys heißt es nun die beiden Niederlagen aufzuarbeiten und im nächsten Saisonspiel in zwei Wochen gegen die DJK Augsburg Hochzoll eine andere Leistung auf das Spielfeld zu bringen. Eventuell kann dann wieder auf einen Teil der momentan langen Ausfallliste an Spielern zurückgegriffen werden.

Damen II holen sich einen wichtigen Sieg in der Bezirksliga West

Die Damen II der Lechrain Volleys holen sich beim Auswärtsspieltag in München wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Zwar ging das Spiel gegen die DJK SB München Ost III mit 0:3 (23:25, 14:25, 17:25) verloren, aber mit einem starken Auftritt gegen den SV Esting II gewann das Team von Trainer Tom Arzberger mit 3:0 (25:18, 25:19, 25:18). Bereits in zwei Wochen findet der nächste Spieltag für die Lechrainerinnen statt. Gegner sind dann Tabellenführer TSV TB München III und die starken Mitaufsteigerinnen vom TV Planegg Krailling III.

Licht und Schatten bei der weiblichen Jugend

Die U18-Mädels, die auch noch in der Mannschaft der Damen V spielen, hatten in der Kreisliga zwar in beiden Spielen jeweils einen verheißungsvollen Beginn mit einem gut gespielten und verdient gewonnenen ersten Satz. In der Folge konnten die LRV-Mädels jedoch einerseits die Konzentration nicht aufrechterhalten, andererseits erstarkten die Gegnerinnen. Während die jungen 14- bis 15-jährigen Lechrainerinnen im Schnitt ein bis drei Jahre Spielerfahrung auf dem Großfeld haben, verfügen die mehr als doppelt so alten Gegnerinnen über wesentlich mehr Erfahrung. So stellten sie ihr Spiel auf eine andere Angriffstaktik um und setzte die Lechrain-Mädels zusätzlich mit starken Aufschlägen unter Druck. So gingen die Spiele gegen den Eichenauer SV und den SC Oberweikertshofen mit 1:3 verloren.