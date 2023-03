Lechrain Volleys wollen ihre Saison krönen

Die Damen wollen den ersten Auswärtssieg in der Landesliga bejubeln. Die Herren kämpfen um den Einzug in die Aufstiegsrelegation.

Die Saison im Volleyball befindet sich im Endspurt. Die Damen 1 der Lechrain Volleys (LRV) schlagen am kommenden Samstag ab 14.30 Uhr das letzte Mal in dieser Saison in der Landesliga Südwest auf. Gegner ist der FC Langweid. Mit zwei Punkten mehr steht der Verein auf dem vierten Tabellenplatz. Die Lechrain Volleys haben den Klassenerhalt schon sicher. Die hoch motivierten LRV-Mädels wollen gewinnen, um der gelungenen Saison die Krone aufzusetzen, indem sie ihren ersten Auswärtssieg erzielen. Das Hinspiel konnten die Lechrainerinnen knapp für sich entscheiden (3:1).

Die Herren 1 treten am Samstag in der Landesliga Südwest in Augsburg an. Sie treffen am vorletzten Spieltag auf die DJK Hochzoll. Die Lechrainer können mit einem Sieg am Zweitplatzierten TV Weitnau vorbeiziehen. Dieser Rang würde zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation reichen.

Die Damen 2 befinden sich auf Relegationskurs

Die Damen 2 empfangen am Samstag in der Bezirksklasse 2 ihre Gegner zum dritten und finalen Spieltag in der Aufstiegsrunde. Das Team befindet sich derzeit auf Platz zwei der Play-off-Runde und damit auf Relegationskurs. Ab 14 Uhr treffen die Lechrainerinnen in der Halle des DZG in Landsberg (Platanenstraße 2) auf Planegg-Krailling 4. Das Hinspiel konnten die LRV knapp im Tiebreak für sich entscheiden. Der zweite Gegner am Samstag ist Esting 3, derzeit Tabellenführer der Aufstiegsrunde. Esting befindet sich vier Punkte vor den Lechrain Volleys, da sie das Hinspiel gewinnen konnten. Aus eigener Kraft können sich die Spielerinnen von Thomas Arzberger den zweiten Platz und damit die Teilnahme zur Aufstiegsrelegation sichern. Dazu brauchen sie mindestens einen Sieg.

Die Damen 3 tragen ihren letzten Spieltag in der Bezirksklasse Süd Schwaben in Pfuhl aus. Sie treffen auf den Gastgeber. Dieser befindet sich drei Ränge vor den Lechrainerinnen und entschied das Hinspiel für sich. Zweiter Gegner am Samstag ist Sonthofen 2, die auf Platz sechs der Bezirksklasse Süd stehen. Auch gegen Sonthofen verloren die Lechrain Volleys die Partie in der Hinrunde. (AZ)

