Lechrain Volleys wollen im neuen Jahr noch mal durchstarten

Für die Volleyball-Teams der Lechrain Volleys ist die Weihnachtspause beendet. Die Landesliga-Damen treten in Kaufering zu zwei Heimspielen an.

Nach der kurzen Weihnachtspause starten die Lechrain Volleys mit einem vollen Kalender ins Wochenende: Gleich fünf Teams treten zum Heimspieltag an. Da die Spieltage zeitlich versetzt beginnen, können die Fans von Halle zu Halle fahren und alle Teams unterstützen. Im Jugendbereich treten die U12- und U16-Mädchen an.

Damen I Nach einer Spielpause seit Ende November starten die Damen I der Lechrain Volleys am Samstag, ab 14.30 Uhr in Kaufering (Montessorischule) in die zweite Saisonhälfte der Landesliga. Die Lechrainerinnen wollen nun richtig „durchstarten“ und in den aufeinanderfolgenden fünf Spieltags-Wochenenden mit sieben Spielen möglichst viele Punkte sammeln. Die Spielerinnen von Coach Martin Wagner liegen aktuell mit sechs Punkten auf dem achten Tabellenrang. Ein Aufrücken in die obere Tabellenhälfte mit zwei klaren Siegen gegen die Gastmannschaften FC Langweid und MTV 1881 Ingolstadt ist Ziel für den Start ins neue Jahr.

Lechrain Volleys wollen in der Tabelle Boden gutmachen

Im ersten Spiel treten die Damen gegen den FC Langweid an, der bereits acht Spiele absolviert hat und mit zehn Punkten auf dem fünften Tabellenplatz steht. Im zweiten Spiel müssen die LRV-Damen gegen einen der Landesliga-Aufsteiger ran. Der MTV 1881 Ingolstadt liegt aktuell mit acht Punkten aus sieben Spielen auf dem sechsten Rang. Durch zwei Siege könnten die LRV-Damen im besten Fall auf den vierten Tabellenrang vorrücken. Ob Trainer Wagner allerdings auf den kompletten Kader zugreifen kann, ist noch unklar, da möglicherweise Spielerinnen weiterhin verletzungsbedingt ausfallen.

72 Bilder Die Lechrain Volleys gewinnen beide Heimspiele Foto: Thorsten Jordan

Damen II Als ungeschlagener Tabellenführer der Bezirksklasse 2 erwarten die Damen II am Samstag, ab 13 Uhr, in der Weiler Schulturnhalle den SV Germering II sowie den SC Oberweikertshofen. Gegen den SV Germering setzten sich die Lechrainerinnen im Hinspiel klar mit 3:0 durch, gegen den SCO ist es das erste Spiel für die LRV-Damen, die ihren Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen wollen.

Damen V Auf den Tabellenführer Dachau III und den Tabellenletzten Esting IV der Kreisliga 3 treffen die LRV-Damen V am Samstag, ab 11 Uhr in der VfL-Halle in Buchloe.

Herren II Die Herren II laden am Samstag, parallel zu den Damen II und Herren III, in die Schulturnhalle Weil ab 14.30 Uhr zum Heimspieltag der Bezirksklasse 2 ein. Das Team trifft auf den TSV Eintracht Karlsfeld sowie den MTV München IV. Während letzterer im Hinspiel mit 3:0 besiegt werden konnte, ist Karlsfeld noch ein ungeschriebenes Blatt.

Für die U12-Mädchen steht eine Meisterschaft an

Herren III In der Kreisliga 2 haben die Herren III am Samstag, ab 14.30 Uhr, in der Weiler Schulturnhalle den SV Esting II und den ASV Dachau VI zu Gast. Dabei gilt es, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen.

U12-Mädchen Bei der südbayerischen Meisterschaft in Straubing sind die U12-Mädchen am Wochenende im Einsatz. Insgesamt 16 Teams haben sich für diese Meisterschaft qualifiziert, acht qualifizieren sich für die bayerische Meisterschaft. Um in die nächste Runde einziehen zu können, haben die LRV-Mädchen mit ihrem Coach Stefan Huber zusätzliche Trainingseinheiten absolviert.

U16-Mädchen Die U16-1 richtet am Sonntag den letzten Spieltag der Bezirksliga aus. Ab 10 Uhr empfangen die Lechrain Volleys in der VfL-Halle in Buchloe die sieben gegnerischen Teams. Auch die U16-2 lädt am Sonntag zum Heimspieltag ein - ab 11 Uhr in der Montessori Schule in Kaufering.