Lechrain Volleys wollen in der Landesliga wieder punkten

In der Volleyball-Landesliga findet für die Herren I ein überraschender Spieltag statt. Die Damen der Lechrain Volleys wollen nach ihrem Sensationssieg nachlegen.

Einen unerwarteten Heimspieltag tragen die Herren I der Lechrain Volleys in der Landesliga am Samstag aus, zudem sind am Wochenende drei Damenmannschaften im Einsatz. Im weiblichen Jugendbereich darf die U12 an der bayerischen Meisterschaft teilnehmen und die U16-1 startet bei der oberbayerischen Meisterschaft.

Damen I (Landesliga) Nach dem überraschenden 3:1-Erfolg der Lechrain Volleys gegen Spitzenreiter Marktoffingen I geht es am Samstag erneut nach Marktoffingen - diesmal ist die zweite Mannschaft, aktuell auf dem letzten Tabellenplatz, der Gegner. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison. Aufgrund der Tabellensituation wird erwartet, dass sich Marktoffingen II mit seinen lautstarken Fans mit aller Kraft gegen den drohenden Abstieg wehren will, und damit keinesfalls ein leichter Gegner sein wird.

Die taktischen Anweisungen perfekt umgesetzt

Was die Lechrain Volleys um Mannschaftskapitänin Chrissi Degle aus dem Überraschungssieg mitnehmen, ist vor allem die konzentrierte Leistung und Flexibilität, die sie an den Tag gelegt hatten. Auch war es gelungen, die taktischen Anweisungen von Trainer Martin Wagner perfekt umzusetzen. Wagner wird zwar wieder nicht der komplette Kader zur Verfügung stehen, dafür sind mittlerweile alle Spielerinnen auf unterschiedlichen Positionen einsetzbar, sodass er viele Möglichkeiten hat, flexibel auf den Spielverlauf zu reagieren. Verstärkung erhält das Landesliga-Team auch von den Damen II. Spielbeginn in Marktoffingen ist um 14.30 Uhr.

Herren I (Landesliga) Am letzten Januarwochenende greifen auch die Herren I zum ersten Mal im Jahr 2024 in den Spielbetrieb ein. Die lange Spielpause wurde für zwei Trainingsspiele gegen TSV Friedberg II (Regionalliga) und TV Mering (Bezirksliga) genutzt, um sich auf die Wettkampfphase vorzubereiten und an der eigenen Taktik zu arbeiten. Das Auswärtsspiel in Schwabmünchen wurde wegen Hallenproblemen nach Kaufering verlegt: In der Halle der Montessori-Schule finden die Partien statt. Die Spielreihenfolge bleibt bestehen, sodass die Lechrainer im ersten Spiel, ab 14 Uhr gegen Schwabmünchen antreten und in Spiel 3 gegen den TV Weitnau.

Die Tabelle ist nicht aussagekräftig

Aktuell ist die Tabellensituation in der Landesliga Süd-West sehr unübersichtlich, da die LRV-Herren nur sechs Partien absolviert haben, der Tabellenführer aus Ingolstadt aber bereits 16 Saisonspiele. Mit nur einer Niederlage haben die Herren 1 aber noch alle Möglichkeiten auf die vorderen Plätze.

Damen III (Kreisliga) Nach einer langen Spielpause von fast drei Monaten treten die LRV-Damen III in Jettingen an. Die erste Partie bestreiten sie gegen die Zweite des Gastgebers, der zweite Gegner ist der SV Mauerstetten III.

Damen IV (Kreisliga 3) In Unterpfaffenhofen-Germering sind LRV-Damen IV zu Gast, dort treten sie gegen die Gastgeberinnen und FSV Eching an, Spielbeginn ist bereits um 11 Uhr.

Allein die Teilnahme an der bayerischen Meisterschaft ist ein Erfolg

U12 w Für die U12-Mädchen der Lechrain Volleys steht ein besonderes Turnier an: Das Team von Trainer Stefan Huber startet bei der bayerischen Meisterschaft in Straubing. Allein schon die Qualifikation dafür ist ein großer Erfolg und deshalb setzt der Coach seine Spielerinnen nicht unter Druck. Vor allem, da die Mannschaft vermutlich nicht in Bestbesetzung antreten kann. Jeder Punkt wird ein Erfolg sein, auch falls es am Ende nicht zu Sieg reichen sollte.

U16-1 w Bei der oberbayerischen Meisterschaft werden die Lechrain Volleys alles geben, um das Ticket für die südbayerischen Meisterschaft zu lösen. Allerdings wird es nicht einfach, da nur die Teams von Platz eins bis vier den Sprung zur Südbayerischen schaffen.