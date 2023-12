Lechrain Volleys ziehen durchwachsene Bilanz

Der Jahresabschluss gelingt den Teams der Lechrain Volleys nicht nach Wunsch. Die Erwachsenen gehen aber nicht leer aus.

Eher durchwachsen fällt die Bilanz der Lechrain Volleys nach dem letzten Spieltag im Jahr 2023 aus. Nicht alle Volleyball-Teams konnten das umsetzen, was sie sich vorgenommen hatten.

Herren II Im Heimspiel gegen den SV Lohhof III zeigten die LRV-Herren ein gutes Spiel, das mit einem 3:1-Sieg (25:23/25:21/20:21/25:19) belohnt wurde. Nicht so gut lief es gegen den PSV München – schon im ersten Aufeinandertreffen hatten sich die Lechrainer geschlagen geben müssen, und auch diesmal gingen die Gastgeber leer aus. Nur im dritten Satz konnten sie sich durchsetzen und unterlagen damit erneut mit 1:3. In der Tabelle der Bezirksklasse 3 belegen die LRV-Herren damit den 5. Platz.

Damen IV Ebenfalls zu Hause traten die LRV-Damen an und schlossen das Jahr wie die Herren mit einem Sieg und einer Niederlage ab. Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Dachau III gelang nur ein Satzgewinn und damit unterlagen die Gastgeberinnen mit 1:3. Besser lief es gegen Unterpfaffenhofen-Germering: Mit 3:0 setzten sich die LRV-Damen deutlich durch. Dabei waren auch die einzelnen Sätze eine klare Sache: Mit 25:16, 25:12 und 25:19 ließen die LRV-Damen ihren Gegnerinnen keine Chance. Damit belegt das LRV-Team Platz 3 in der Kreisliga 3.

U18-Mädchen der Lechrain Volleys müssen zweimal in den Tiebreak

U18 weiblich Keinen guten Start erwischten die LRV-Mädchen im ersten Spiel gegen Inning II. Obwohl sich die Lechrainerinnen steigerten, unterlagen sie im Tiebreak mit 1:2. Ebenfalls in den Tiebreak mussten die LRV-Mädchen im zweiten Spiel gegen Tutzing. Diesmal aber hatten sie das bessere Ende für sich und gewannen 2:1. Keineswegs so deutlich, wie es das 0:2 vermuten lässt, war die Partie gegen München-Ost/Herrsching: Im zweiten Satz waren die LRV-Mädchen nah dran, zum 1:1 auszugleichen, doch mit 25:27 unterlagen sie knapp.

U14 II weiblich Nicht ihren besten Tag hatten die LRV-Mädchen bei ihrem Spieltag in Gauting. Sowohl gegen Gastgeber Gauting, als auch gegen den SV Inning II starteten die LRV-Mädchen gut und gewannen den ersten Satz. Doch es fehlte die Konstanz und in beiden Spielen mussten sie den Ausgleich hinnehmen. Kein Glück hatten sie dann im Tiebreak – gegen Gauting mussten sich die Lechrainerinnen 13:15 geschlagen geben, gegen Inning war es mit 12:14 ebenfalls denkbar knapp. In beiden Spielen wäre auf jeden Fall mehr möglich gewesen – diesmal konnten die LRV-Mädchen nur Erfahrung sammeln. (AZ)